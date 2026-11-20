Los jóvenes latinoamericanos tienen cada vez menos hijos, se casan menos y postergan decisiones familiares por factores económicos y sociales, según un nuevo informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El estudio Estado de la Población Mundial 2026 señala que la tasa de fecundidad en América Latina y el Caribe se ubica en 1,8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional, estimado en 2,1.

La cifra también se ubica por debajo del promedio mundial, que ronda los 2,2 hijos por mujer.

El informe vincula esta tendencia con cambios culturales, mayor acceso a métodos anticonceptivos y, especialmente, con dificultades económicas que condicionan las decisiones de formar una familia.

Menos embarazos adolescentes

Otro de los cambios destacados es la caída de la fecundidad adolescente.

Entre 2000 y 2023, la tasa se redujo entre un 40% y un 50% en la región.

Para 2026, el organismo estima unos 48 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, aunque el indicador todavía permanece por encima del promedio mundial.

El informe también advierte que persisten fuertes desigualdades.

Las adolescentes afrodescendientes enfrentan un riesgo de embarazo alrededor de un 50% mayor que el resto de la población, según los datos relevados.

UNFPA destacó además políticas aplicadas en Uruguay entre 2016 y 2020 para reducir embarazos no intencionales, fortalecer la educación sexual y sostener la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.

El matrimonio pierde peso

El estudio muestra además una fuerte caída del matrimonio formal.

Entre las personas de 35 a 39 años, solo el 28,6% de las mujeres y el 26,2% de los hombres de América Latina y el Caribe están casados.

Los porcentajes son significativamente menores que los registrados en otras regiones del mundo.

Sin embargo, el informe aclara que esta tendencia no necesariamente implica un rechazo a la vida en pareja.

Entre las personas de 25 a 39 años que tienen una relación estable pero no conviven, casi el 80% afirma que le gustaría casarse o vivir junto a su pareja.

El principal obstáculo aparece en otro lado: la precariedad laboral, los ingresos insuficientes y el costo de acceso a la vivienda.

El informe concluye que buena parte de los jóvenes no está renunciando a formar una familia, sino que está demorando ese proyecto por condiciones económicas cada vez más exigentes.