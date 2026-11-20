Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 al finalizar en el noveno puesto de la segunda práctica libre (FP2), en una sesión que dejó buenas sensaciones para Alpine.

El argentino consiguió ubicarse entre los diez pilotos más rápidos, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó segundo, solamente por detrás del británico George Russell, de Mercedes.

El tercer lugar quedó en manos de Charles Leclerc, de Ferrari, seguido por Isack Hadjar y Oscar Piastri, quienes completaron los cinco primeros puestos.

La actuación de Colapinto representó una señal positiva para Alpine, que logró colocar a sus dos pilotos entre los diez mejores en el circuito callejero estadounidense.

Una jornada complicada por la lluvia

La actividad estuvo condicionada por las condiciones climáticas. La primera práctica libre prácticamente no tuvo desarrollo debido a la acumulación de agua en la pista y los riesgos que representaban los muros del trazado.

Ningún piloto consiguió registrar tiempos cronometrados durante esa sesión y varios permanecieron directamente en los boxes.

En la segunda práctica, las condiciones permitieron una mayor actividad y Colapinto aprovechó la oportunidad para completar una actuación competitiva.

Con este resultado, el argentino buscará mantener su rendimiento durante las próximas sesiones del fin de semana, con el objetivo de conseguir una buena posición de largada y pelear por los puntos en la carrera.