La derrota se produjo después de un encuentro en el que Argentina tuvo dificultades para controlar los ataques australianos. En el primer tiempo, el arquero Valentín Reigia fue importante para evitar que el rival se pusiera en ventaja, mientras que Tobías Goytía y Giovanni Baroni tuvieron algunas de las oportunidades más claras para el conjunto nacional.

El cierre tampoco fue favorable para el equipo de Placente, que sufrió la expulsión de Ulises Vallejo minutos antes del final.

El resultado obliga a Argentina a buscar una recuperación en sus dos compromisos restantes. El próximo domingo 22 de noviembre, desde las 12:30, enfrentará a Mozambique, mientras que el miércoles 25, en el mismo horario, cerrará la fase de grupos ante Dinamarca.

El panorama del Grupo C también quedó condicionado por el resultado del otro encuentro de la jornada inaugural: Mozambique goleó 4-0 a Dinamarca y comparte la cima con Australia, ambos con tres puntos. Argentina y el seleccionado danés, en cambio, todavía no sumaron unidades.

En el nuevo formato del Mundial Sub-17, los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. Por eso, el seleccionado argentino deberá mejorar su rendimiento en las próximas fechas para continuar en carrera por el título.