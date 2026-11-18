Boca ya tiene definida la delegación que viajará a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro. El entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tomó una decisión particular: convocó a los 33 futbolistas del plantel profesional para acompañar al equipo en la definición continental.

La medida apunta a fortalecer la unión del grupo en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada. Por eso, la lista incluye tanto a los habituales titulares como a jugadores lesionados, juveniles y otros que no vienen teniendo continuidad.

El encuentro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Boca buscará terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Los jugadores que recupera Boca para la final

En la última práctica realizada en el predio de Ezeiza, Lautaro Blanco y Milton Delgado trabajaron a la par de sus compañeros y quedaron disponibles para el partido.

Blanco dejó atrás una sobrecarga muscular que le había impedido entrenarse con normalidad durante los primeros días de la semana. Delgado, por su parte, superó un esguince de grado 1 en la rodilla derecha que había sufrido durante un entrenamiento.

También volvió a trabajar con el grupo Rodrigo Battaglia, quien venía realizando tareas diferenciadas. Su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico.

La principal incógnita en el equipo titular pasa por el tercer delantero que acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Alan Velasco, Tomás Aranda y Leonel Flores pelean por ese lugar, con el primero como principal candidato.

Por qué viaja todo el plantel de Boca

Entre los 33 convocados también aparecen futbolistas que no están en condiciones de jugar, como Agustín Marchesín y Matías Satas, además de jugadores con poca participación y juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe.

La decisión de Arruabarrena busca que todo el grupo sea parte de la experiencia de una final internacional, más allá de quiénes integren la planilla definitiva.

El reglamento de la Conmebol permite incluir a 23 futbolistas para el partido, por lo que diez integrantes de la delegación quedarán afuera del banco de suplentes.

El cronograma de Boca en Barranquilla

La delegación xeneize partió este miércoles desde Ezeiza en un vuelo chárter y se instalará en el Hotel Estelar Alto Prado.

Los entrenamientos del jueves y viernes se realizarán a las 19.30, horario elegido por el cuerpo técnico para adaptar al plantel a las condiciones climáticas de Barranquilla, donde se espera una temperatura cercana a los 32 grados y elevada humedad.

Boca se entrenará en el estadio Romelio Martínez, debido a que el predio de la Federación Colombiana de Fútbol será utilizado por Atlético Mineiro.

La final ante el conjunto brasileño será el sábado a las 19.30, en busca de un título que significaría el regreso del Xeneize a la cima internacional después de casi dos décadas.