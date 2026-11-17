La final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense podría disputarse en Rosario. El estadio Gigante de Arroyito, donde habitualmente juega Rosario Central, se posiciona como la principal opción para recibir el encuentro decisivo del certamen.

La definición está prevista para el miércoles 2 de diciembre, aunque todavía resta confirmar oficialmente el escenario y el horario. Según trascendió, la organización tomaría una decisión este viernes, una vez evaluadas las distintas alternativas logísticas y deportivas.

Con las opciones de Córdoba y Mendoza prácticamente descartadas, Rosario ganó terreno y aparece como la sede con mayores posibilidades de quedarse con el partido que consagrará al nuevo campeón.

Cuáles son las otras sedes posibles

Detrás de Rosario, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero aparece como la segunda alternativa para albergar la final.

En tanto, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata también continúa entre las posibilidades, aunque su disponibilidad presenta algunas dificultades por los compromisos deportivos previstos para el cierre de noviembre y diciembre.

El escenario platense tiene programada su reinauguración para el domingo 29 de noviembre, con un amistoso entre las selecciones femeninas de Argentina y Alemania. Además, fue designado para recibir la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el 12 o 13 de diciembre.

Por ese motivo, Rosario se mantiene como la opción más firme para organizar el encuentro entre el Xeneize y el Calamar.

Cuándo juegan Boca y Platense la final de la Copa Argentina

El partido está programado para el miércoles 2 de diciembre. Boca consiguió su clasificación después de golear 3-0 a Banfield en las semifinales, mientras que Platense llegó a la definición tras eliminar a Atlético Tucumán por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Para el conjunto de Vicente López será la primera final de Copa Argentina de su historia. Boca, en cambio, buscará conquistar su cuarto título en la competencia, luego de las consagraciones de 2012, 2015 y 2020.

Además del trofeo, el ganador obtendrá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La expectativa ahora está puesta en la decisión de la organización, que deberá definir el estadio y completar los detalles de una final que tendrá a dos equipos con realidades y objetivos diferentes, pero con la misma ilusión de cerrar el año con un título.