El gobernador Claudio Poggi inició este martes su agenda de actividades en Villa Mercedes con una visita a la planta industrial de Crafmsa, donde conoció los procesos de fabricación y los proyectos de inversión de la compañía.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto; el director de Industria, Antonio Ríos, y el intendente Maximiliano Frontera.

Las autoridades recorrieron cinco naves industriales junto al presidente de la firma, Daniel Griotti, y su director ejecutivo, Edgar Rovella.

Nuevas oportunidades de crecimiento

La empresa proyecta ampliar su capacidad productiva ante la millonaria inversión de Toyota en Argentina, cuyo proyecto fue aprobado recientemente en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, la fábrica mercedina se prepara para incorporar nuevos hornos y responder al incremento de la demanda de autopartes.

Poggi manifestó su optimismo frente a las perspectivas de crecimiento y destacó la capacidad de la compañía para diseñar sus propias matrices con ingenieros locales, lo que representa una ventaja competitiva en el mercado.

“Tenemos aquí, en Villa Mercedes, una gran fábrica de autopartes”, expresó el Gobernador.

Con más de 65 años de trayectoria, Crafmsa fabrica piezas de acero forjado para los sectores automotriz, agroindustrial, minero, petrolero y ferroviario. Entre sus principales clientes se encuentran Toyota, Scania, Iveco y Volkswagen.