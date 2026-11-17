En el marco de las acciones de la Misión Sarmiento, la Policía de San Luis desarticuló un centro de venta y distribución de estupefacientes en la localidad de Quines y detuvo a un hombre de 28 años.

El procedimiento se concretó este lunes 16 de noviembre, tras una serie de tareas investigativas realizadas por efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) Nº 5.

El allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal de San Luis a requerimiento de la Fiscalía Federal, se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Capitán Ortiz, entre Sarmiento y 25 de Mayo.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron:

17 envoltorios con cocaína, equivalentes a 40 dosis, valuadas en $240.000.

Flores y envoltorios con marihuana, suficientes para elaborar 165 dosis, valuadas en $669.000.

$207.890 en efectivo, 200 dólares y 6 reales.

Teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

El valor total de los estupefacientes incautados asciende a $909.000, según las estimaciones policiales.

A partir de las pruebas obtenidas, el magistrado interviniente ordenó la detención del joven de 28 años por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de distintas dependencias policiales de la UROP Nº 5 y forma parte de las acciones que se desarrollan en la provincia para combatir el narcotráfico.