Villa Mercedes: desbarataron dos puntos de venta de drogas y detuvieron a dos hombres

En el marco de la Misión Sarmiento, la Policía de San Luis desarticuló dos presuntos centros de venta y distribución de drogas en Villa Mercedes. Los procedimientos se realizaron este jueves 12 de noviembre y terminaron con dos hombres detenidos.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 2 y se concretaron en una vivienda de calle Gobernador Santiago Besso al 300, en el barrio Hipólito Yrigoyen, y en otro domicilio del pasaje Arayes al 800, en el barrio San Cayetano.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 100 envoltorios con cocaína, una planta de marihuana, balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

También incautaron una camioneta, dos automóviles y cinco motocicletas.

Según el informe policial, la cocaína secuestrada permitiría elaborar 266 dosis, con un valor estimado de $1.593.600.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a partir de un dictamen de la Fiscalía Federal de esa ciudad.

Tras los allanamientos, la Fiscalía dispuso la detención de dos hombres de 30 y 37 años, investigados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En los operativos también participaron efectivos de otras divisiones de Lucha Contra el Narcotráfico, del Comando Radioeléctrico y del Departamento de Policía Científica.