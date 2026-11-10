Desbarataron dos puntos de venta de drogas en San Luis y secuestraron cocaína por $1,2 millones

La Policía de San Luis desarticuló dos presuntos centros de venta y distribución de drogas en la capital provincial, durante un operativo que terminó con el secuestro de cocaína valuada en aproximadamente $1.200.000 y la detención de un hombre de 31 años.

Los procedimientos se realizaron este lunes 9 de noviembre, en el marco de la Misión Sarmiento y de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, a cargo de la Unidad Fiscal Federal de San Luis.

Los efectivos de la División Lucha Contra el Narcotráfico UROP N° 1 allanaron dos viviendas: una ubicada en el barrio Estrella del Sur y otra en la manzana 174 del barrio CGT.

Durante los operativos, secuestraron 54 envoltorios con cocaína en polvo y en estado sólido, una cantidad que, según la estimación policial, permitiría elaborar 196 dosis.

Además, incautaron teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, una libreta con anotaciones y $14.300 en efectivo, elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Un detenido y otras dos personas investigadas

Como resultado de los allanamientos, la Justicia Federal dispuso la detención e incomunicación de un hombre de 31 años, investigado por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Por otra parte, un hombre de 34 años y una mujer de 29 quedaron vinculados a la causa, que continúa bajo investigación.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), con la colaboración de efectivos del Departamento de Infantería y del Grupo Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR), dependientes de la Dirección General de Unidades Especiales.

Los dos puntos investigados quedaron desarticulados, según informó la Policía, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades de las personas involucradas.