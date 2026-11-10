Allanaron a un hombre que exhibía armas en redes durante la visita del Papa

Un hombre de 38 años fue allanado en su vivienda de Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, luego de que investigadores detectaran publicaciones en las que exhibía armas de fuego y municiones en redes sociales.

La intervención surgió durante las tareas preventivas desplegadas con motivo de la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione.

Según la información incorporada a la investigación, el domingo 8 de noviembre la Dirección de Investigaciones Cibercrimen detectó un perfil de Facebook en el que se mostraban distintas armas y municiones.

A partir de ese relevamiento, la Justicia ordenó verificar la identidad del usuario y establecer su domicilio.

Las tareas investigativas permitieron localizar al hombre en Claypole y, con los elementos reunidos, el fiscal Juan Pablo Arci, de Lomas de Zamora, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte.





Durante el procedimiento fue identificado Miguel Ángel Carrizo, de 38 años.

En la vivienda, los investigadores encontraron una carabina semiautomática con un cargador y 24 municiones, una escopeta de repetición con 37 cartuchos calibre 12/70 y un arma de puño acompañada por dos cargadores y 17 municiones.

Sin embargo, al verificar la situación registral se constató que las armas contaban con la documentación correspondiente de tenencia y portación.

Por ese motivo, la Justicia no dispuso el secuestro del armamento ni adoptó medidas restrictivas contra el hombre.

El procedimiento formó parte de los controles especiales de seguridad realizados durante la presencia del Pontífice en territorio bonaerense, que incluyeron monitoreo de redes sociales y tareas de prevención ante posibles situaciones de riesgo.

El caso quedó así limitado a la actuación preventiva: la exhibición de las armas motivó la intervención judicial, pero la documentación presentada permitió comprobar que los elementos encontrados se encontraban registrados.