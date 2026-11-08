Atropelló a una motociclista de 18 años, escapó y lo encontraron con 2,10 de alcohol en sangre

Un hombre de 47 años fue demorado en Villa Mercedes luego de ser identificado como el presunto conductor de un automóvil que atropelló a una motociclista de 18 años y escapó del lugar. Al momento del procedimiento policial, el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro vial ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 18:30, en la intersección de las calles Ana María Ponce y Padre Mujica.

La joven circulaba en una motocicleta Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos cuando fue embestida por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Personal del SEMPRO asistió a la motociclista y constató lesiones en los brazos y las rodillas, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas, efectivos de la Comisaría Seccional 29.ª lograron identificar el vehículo involucrado: un Chevrolet Prisma Joy negro.

Cerca de las 23:10, los policías realizaron un procedimiento autorizado por la Justicia en una vivienda del barrio La Ribera, donde secuestraron el automóvil, que presentaba daños compatibles con el choque, y demoraron a su propietario.

Durante el operativo, el hombre fue sometido a una prueba de alcoholemia que registró 2,10 g/l. El resultado corresponde al momento del control, realizado varias horas después del siniestro.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.