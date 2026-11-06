Recuperaron en Villa Mercedes un auto que había sido robado en Río Cuarto

Personal de la Comisaría 9° de Villa Mercedes recuperó un automóvil que había sido robado semanas atrás en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Se trata de un Fiat Palio gris oscuro, sustraído el pasado 10 de octubre y localizado en inmediaciones del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

La investigación comenzó el 4 de noviembre, cuando efectivos de la Subcomisaría Bimaco de Río Cuarto solicitaron colaboración a la Policía de San Luis para intentar ubicar el vehículo.

A partir de distintas tareas investigativas, los uniformados lograron identificar a una persona vinculada con un número telefónico que habría sido utilizado para comunicarse con el damnificado.

Con esa información, los policías llegaron hasta el barrio Santa Rita y entrevistaron a un hombre que manifestó tener el automóvil en su poder.

Según indicó, el vehículo se encontraba estacionado en inmediaciones del Policlínico Regional.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, que dispuso el secuestro del Fiat Palio.

El automóvil quedó así bajo resguardo mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que llegó a Villa Mercedes y establecer posibles responsabilidades.

La Policía provincial remitió además la información recabada a la dependencia de Río Cuarto que había solicitado colaboración, con el objetivo de avanzar en la investigación iniciada tras el robo.