Hotesur-Los Sauces: la UIF comenzó a exponer su acusación contra Cristina y Máximo Kirchner

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces sumó este viernes una nueva audiencia en los tribunales de Comodoro Py, donde comenzó la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros imputados.

La UIF participa del proceso como querellante y busca sostener la hipótesis de que las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner fueron utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de empresarios que mantenían negocios con el Estado.

La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal Nº5 y corresponde a una nueva etapa de exposición de las acusaciones. Los principales acusados siguen el debate de manera remota, mientras que algunos imputados participan presencialmente.

Qué investiga la causa

El expediente reúne dos investigaciones vinculadas con las sociedades Hotesur y Los Sauces. La primera está relacionada con la actividad hotelera de la familia Kirchner, mientras que la segunda se concentra en las operaciones inmobiliarias y los contratos de alquiler con empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, esos vínculos comerciales habrían permitido justificar el ingreso de dinero mediante contratos de alquiler y servicios que, de acuerdo con la hipótesis investigada, no respondían a operaciones genuinas o presentaban valores superiores a los del mercado.

En las audiencias anteriores, el fiscal Diego Velasco sostuvo que existió una estructura destinada a canalizar fondos provenientes de presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz y otras operaciones estatales hacia las sociedades de la familia Kirchner.

Entre los elementos expuestos por la Fiscalía figuran las relaciones comerciales entre Los Sauces y empresas vinculadas con Báez, además de transferencias de dinero y contratos de alquiler de propiedades y hoteles.

Los delitos atribuidos y los acusados

Cristina Kirchner está acusada como presunta organizadora de una asociación ilícita, mientras que Máximo Kirchner enfrenta la imputación como supuesto organizador. También se investigan presuntos delitos de lavado de activos y ofrecimiento y recepción de dádivas, entre otras conductas atribuidas a los distintos acusados.

En total, el expediente cuenta con 24 imputados, entre ellos empresarios y personas vinculadas con la administración de las sociedades investigadas.

La lectura de la acusación de la UIF representa un nuevo paso en el desarrollo del debate oral. Una vez que concluyan las exposiciones de las partes acusadoras, el proceso deberá avanzar hacia las siguientes etapas, entre ellas las declaraciones de los imputados y la producción de pruebas.

Por el momento, no existe una sentencia en este juicio y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por el tribunal al finalizar el debate.