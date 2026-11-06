DEFINICIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

Boca, Argentinos y Rosario Central van por el título de la tabla anual en una definición apasionante

Los tres equipos llegan a la última fecha del Torneo Clausura con posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga. Boca y Argentinos comparten la cima con 60 puntos, mientras que Central suma 59. Los partidos se disputarán en simultáneo este sábado desde las 17:30.

El fútbol argentino tendrá este sábado una definición especial: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán quedarse con el primer puesto de la tabla anual y consagrarse como Campeón de Liga 2026. Los tres llegan con posibilidades matemáticas a la última fecha del Torneo Clausura, en una jornada en la que cada resultado puede modificar la clasificación.

La definición se jugará desde las 17:30, con los tres encuentros en simultáneo. Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Argentinos Juniors será local frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

El Xeneize llega como líder por diferencia de gol, con 60 puntos y un saldo de +22. Argentinos también suma 60 unidades, pero tiene +12, mientras que el Canalla ocupa el tercer lugar con 59 puntos y +16.

La tabla anual reúne los puntos obtenidos por los equipos en las fases regulares del Apertura y el Clausura. El que termine primero será reconocido como Campeón de Liga y obtendrá un lugar en la Supercopa Internacional 2027. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate será la diferencia de gol y luego se tendrán en cuenta los goles a favor.

Qué necesita Boca para ser campeón

El equipo de la Ribera depende de sí mismo y llega con la ventaja de tener el mejor registro en la diferencia de gol.

Si gana: llegará a 63 puntos y será campeón si Argentinos no consigue una victoria. Si ambos ganan, Boca conservará la ventaja en el desempate, salvo que el Bicho logre descontar la diferencia de diez goles que los separa.

Si empata: alcanzará los 61 puntos y necesitará que ni Argentinos ni Rosario Central ganen. Si el Bicho también iguala, el Xeneize quedará por encima por diferencia de gol.

Si pierde: todavía tendrá chances, pero necesitará que Argentinos también pierda y que Central no consiga una victoria. En ese escenario, la definición dependerá de los desempates.

Las posibilidades de Argentinos Juniors

El equipo de La Paternal también suma 60 puntos y sabe que una victoria puede darle el título, aunque necesita mirar lo que suceda en La Bombonera.

Si gana: llegará a 63 unidades y será campeón si Boca empata o pierde. Si el Xeneize también gana, deberá descontar la diferencia de diez goles que existe entre ambos en el saldo de tantos.

Si empata: quedará con 61 puntos y necesitará que Boca pierda y que Rosario Central no gane.

Si pierde: solo podrá consagrarse si Boca y Central también caen y los criterios de desempate lo favorecen.

Qué necesita Rosario Central

El Canalla es el único de los tres que no depende exclusivamente de su propio resultado. Con 59 puntos, está obligado a sumar y esperar una combinación favorable en los otros estadios.

Si gana: llegará a 62 unidades y será campeón si Boca y Argentinos no consiguen victorias.

Si empata: alcanzará los 60 puntos y necesitará que Boca pierda por una diferencia amplia y que Argentinos también caiga. La definición podría llegar a los criterios de desempate.

Si pierde: quedará fuera de la pelea por el primer puesto.

Los tres partidos que definirán el título

Boca vs. Defensa y Justicia, en La Bombonera.

Argentinos Juniors vs. Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona.

Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto, en el Gigante de Arroyito.

Los tres encuentros comenzarán a las 17:30 y tendrán transmisión televisiva. La simultaneidad busca evitar ventajas deportivas en una definición que promete mantenerse abierta hasta los últimos minutos.

Así, Boca parte con una ventaja por su diferencia de gol, Argentinos llega igualado en puntos y Rosario Central conserva una posibilidad de alcanzar la cima. El sábado, los tres jugarán sus propias finales y estarán pendientes de lo que ocurra en las otras dos canchas.