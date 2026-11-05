Cristiano Ronaldo anunció su retiro de Portugal tras 23 años y cierra una era histórica

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal y puso fecha al final de una de las etapas más importantes de su carrera. Después de 23 años defendiendo la camiseta nacional, el astro portugués confirmó que devolverá el número 7 una vez finalizada la actividad internacional de noviembre.

El futbolista comunicó la decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que repasó el significado que tuvo representar a su país. “Llegó el día de devolver la camiseta número 7 de la selección. Nunca sentí que me perteneciera exclusivamente, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo”, expresó.

A sus 41 años, Ronaldo se despedirá con cifras extraordinarias: disputó 234 partidos y convirtió 146 goles con Portugal, registros que lo ubican en lo más alto de ambas estadísticas en el fútbol masculino internacional. Su debut se produjo en agosto de 2003, cuando tenía apenas 18 años.

Su recorrido con el seleccionado estuvo marcado por conquistas históricas. Fue el capitán del equipo que ganó la Eurocopa 2016, el primer título continental de Portugal, y también formó parte de las consagraciones en la Liga de Naciones de la UEFA de 2019 y 2025. Además, participó en seis ediciones de la Copa del Mundo.

La decisión llegó después de semanas de tensión con el entrenador Jorge Jesús. El delantero había abandonado la concentración portuguesa a fines de septiembre, tras un desacuerdo por su participación en el equipo, y posteriormente recibió una suspensión de 30 días y una multa de la Federación Portuguesa de Fútbol. Ronaldo también ofreció disculpas por su salida.

Su despedida, sin embargo, no significa el final de su carrera profesional. El atacante continuará jugando en Al-Nassr, de Arabia Saudita, mientras que Portugal prepara un reconocimiento para homenajear su trayectoria con la selección.

Con su salida, el fútbol internacional pierde a uno de sus máximos referentes de las últimas dos décadas. Ronaldo deja una marca difícil de igualar y una historia que comenzó cuando era un adolescente y terminó convirtiéndolo en el máximo goleador de todos los tiempos a nivel de selecciones.