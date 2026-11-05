Multaron a un ginecólogo en Córdoba por usar anteojos con cámara sin informar a una paciente

La Justicia de Córdoba sancionó a un médico ginecólogo que utilizó anteojos inteligentes con capacidad para filmar y tomar fotografías durante una consulta, sin advertirle a la paciente sobre las funciones del dispositivo. La resolución también tuvo en cuenta las expresiones descalificantes que el profesional utilizó durante la atención.

El fallo fue dictado por el juez José Milton Peralta, titular del Juzgado de Control y Faltas N.º 7, quien revocó una absolución previa y declaró al médico responsable de la infracción contravencional de maltrato agravado por razones de género. Como sanción, le impuso una multa de $900.000 y la obligación de realizar un curso educativo sobre género.

El episodio ocurrió durante una consulta vinculada con la crioconservación de óvulos. La paciente denunció que el profesional utilizó anteojos Ray-Ban Meta, que cuentan con cámara y permiten registrar imágenes y videos, sin informarle sobre esa capacidad. También cuestionó el trato recibido y señaló que el médico la había llamado “nena” y “nenita”, además de decirle: “Tenés los ovarios de una pendeja”.

Durante la investigación, el magistrado consideró que no había pruebas suficientes para acreditar los contactos físicos indebidos denunciados por la mujer. Tampoco se pudo demostrar que los anteojos hubieran sido activados o que se hubieran tomado fotografías o filmaciones durante la consulta.

Sin embargo, el juez tuvo por acreditado que el médico llevaba puestos los lentes inteligentes y que no había informado a la paciente sobre su capacidad para captar imágenes. Consideró que esa situación podía generar inseguridad y afectar la intimidad de la mujer, especialmente durante una práctica ginecológica.

También dio por probadas las expresiones utilizadas por el profesional, que calificó como infantilizantes y descalificantes por el contexto en el que fueron pronunciadas. Para el magistrado, ambas conductas vulneraron las condiciones de respeto, confianza y seguridad que deben regir la relación entre un médico y su paciente.

Además de la sanción económica, el ginecólogo deberá concurrir a un curso educativo sobre género en el Centro Integral de Varones de Córdoba.