CONMOCIÓN MUNDIAL
Messi despidió con un emotivo mensaje al futbolista que murió tras un choque en pleno partido
Lionel Messi expresó su tristeza por la trágica muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que falleció este martes a los 30 años, después de sufrir un violento choque con el arquero del Andorra durante un partido de la Segunda División de España.
El astro argentino utilizó su cuenta de Instagram para despedir al delantero con una imagen en blanco y negro y un mensaje de condolencias dirigido a sus seres queridos.
“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse”, escribió Messi en una historia que rápidamente tuvo repercusión internacional.
El dramático episodio ocurrió en el minuto 98 del encuentro entre Tenerife y Andorra, cuando ambos equipos empataban 2-2. De Miguel corría hacia una pelota aérea cuando el arquero rival, Jesús Owono, salió de su área e impactó con la rodilla en el pecho del delantero.
El futbolista cayó inconsciente sobre el césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los médicos realizaron maniobras de reanimación y lograron recuperar su pulso antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El árbitro expulsó al arquero del Andorra y el encuentro fue suspendido debido a la gravedad de la situación.
Aunque inicialmente el club informó que De Miguel permanecía estable dentro de un cuadro crítico, su estado neurológico empeoró durante la madrugada. Finalmente, el Tenerife confirmó su fallecimiento este martes a las 8 de la mañana.
La institución española manifestó su profundo dolor y acompañó a la familia del jugador, al tiempo que solicitó respeto por su privacidad.
La muerte del delantero provocó numerosas muestras de solidaridad de futbolistas y clubes de distintos países. El mensaje de Messi se sumó a las expresiones de pesar por una tragedia que conmocionó al mundo del fútbol.