Messi despidió con un emotivo mensaje al futbolista que murió tras un choque en pleno partido

Lionel Messi expresó su tristeza por la trágica muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que falleció este martes a los 30 años, después de sufrir un violento choque con el arquero del Andorra durante un partido de la Segunda División de España.

El astro argentino utilizó su cuenta de Instagram para despedir al delantero con una imagen en blanco y negro y un mensaje de condolencias dirigido a sus seres queridos.

“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse”, escribió Messi en una historia que rápidamente tuvo repercusión internacional.