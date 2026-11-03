Caputo anunció que ARCA suspenderá embargos y ampliará los planes de pago para las empresas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un plan de alivio impositivo para pequeñas y medianas empresas, durante su participación en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en Buenos Aires.

Una de las principales medidas será la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, con el objetivo de otorgar mayor margen financiero a las empresas para reorganizar sus obligaciones tributarias.

Además, el Gobierno ampliará el plan de regularización de deudas en 18 cuotas. El beneficio permitirá incorporar obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, cuando anteriormente el límite era el 30 de junio.

Otra disposición habilitará a las pymes a utilizar el 100% de sus saldos a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. El mecanismo también alcanzará parcialmente a las grandes compañías.

Caputo confirmó, además, que el Banco Nación ofrecerá créditos a tasas fijas cercanas al 20% anual, con plazos de entre tres y cinco años, destinados a financiar la compra de vehículos cero kilómetro.

Una propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos

El titular del Palacio de Hacienda también adelantó que propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los Sellos. A cambio, la Nación compensaría a las jurisdicciones adheridas con el equivalente al 50% de la recaudación que dejarían de percibir por ese tributo.

Durante su exposición, Caputo descartó una devaluación como herramienta para recuperar competitividad y sostuvo que la prioridad oficial será reducir los costos financieros, mejorar las condiciones de inversión y sostener la estabilidad macroeconómica.

Las medidas anunciadas buscan aliviar la presión financiera sobre el sector productivo, mientras que la eliminación del impuesto a los Sellos dependerá de los acuerdos que el Gobierno nacional alcance con las provincias.