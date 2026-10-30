Se dispara el riesgo país a 777 puntos y alcanza su nivel más alto en un año

El riesgo país argentino volvió a encender las alarmas en los mercados financieros. Este viernes 30 de octubre, el indicador alcanzó los 777 puntos básicos, su nivel más alto en los últimos doce meses, en medio de una jornada marcada por la caída de los bonos y la volatilidad internacional.

El índice elaborado por JP Morgan registró un incremento cercano al 5% respecto de la jornada anterior, en un contexto de mayor cautela entre los inversores.

El nuevo valor representa el registro más elevado desde las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025.

El riesgo país aumentó más del 93% desde julio

La evolución del indicador refleja un cambio significativo en las expectativas del mercado.

El pasado 10 de julio, el riesgo país había alcanzado los 402 puntos básicos, uno de los niveles más bajos registrados durante la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, desde entonces comenzó una tendencia ascendente que se profundizó durante los últimos meses.

En menos de cuatro meses, el índice acumuló una suba de 375 puntos básicos, equivalente al 93,3%.

La escalada coincidió con un escenario internacional de mayor incertidumbre y una creciente presión sobre los títulos de deuda argentinos.

Caen los bonos y crece la preocupación financiera

La jornada estuvo marcada por retrocesos en los bonos soberanos argentinos, tanto los Bonares como los Globales, que operaron con pérdidas cercanas al 1% en promedio.

El deterioro también se produjo en un contexto de bajas en los mercados internacionales, donde los inversores redujeron su exposición a activos considerados de mayor riesgo.

A esta situación se sumaron las dudas sobre las perspectivas económicas y financieras de la Argentina.

Qué significa la suba del riesgo país

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento exigido a los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, utilizados como referencia internacional.

Cuando el indicador aumenta, significa que los inversores demandan una mayor rentabilidad para financiar al país, debido a una percepción más elevada de riesgo.

Los 777 puntos básicos representan una diferencia de 7,77 puntos porcentuales en el rendimiento de referencia, lo que encarece las posibilidades de obtener financiamiento externo.

El dato adquiere especial relevancia ante los compromisos de deuda que deberá afrontar la Argentina durante los próximos años.

Con este nuevo incremento, el Gobierno enfrenta un escenario financiero más exigente, mientras los mercados siguen de cerca la evolución de las reservas, los bonos soberanos y las condiciones económicas internacionales.