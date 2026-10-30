San Luis invertirá $1.096 millones para mejorar internet en cinco localidades del interior

El Gobierno de San Luis anunció una inversión de aproximadamente $1.096 millones para ampliar y modernizar la Autopista de la Información (AUI), una obra que beneficiará a cinco localidades del interior provincial y permitirá mejorar la velocidad, la estabilidad y la continuidad de las comunicaciones.

El gobernador Claudio Poggi acompañó este viernes la firma de la resolución de adjudicación de los trabajos, durante una actividad realizada en la zona de Pozo Cavado.

La intervención alcanzará a Villa de Merlo, Concarán, Tilisarao, Naschel y La Toma, como parte de la tercera etapa del plan de ampliación de la red provincial de fibra óptica.

La capacidad de transmisión pasará de 10 a 100 gigas

El presidente de la Agencia de Ciencia y Tecnología, Pablo Guerreiro, explicó que la obra permitirá incorporar una nueva infraestructura con capacidad de transmisión de 100 gigas, que funcionará en paralelo con la red actual de 10 gigas.

La actualización busca responder al crecimiento de la demanda de internet y de los servicios digitales en el interior de San Luis.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 120 días e incluirán la provisión de equipamiento, su instalación y la modernización de los dispositivos que transmiten información a través de la fibra óptica.

Las principales intervenciones se realizarán en los nodos de Villa de Merlo, Concarán y Tilisarao.

Una red que seguirá funcionando ante posibles cortes

Uno de los aspectos centrales del proyecto será completar el anillo de fibra óptica que conecta La Toma con Villa de Merlo.

Este sistema permitirá disponer de recorridos alternativos para transmitir datos cuando se produzcan interrupciones en algún tramo de la red.

“El día que haya un corte de comunicación, el tráfico se redirige y para los usuarios esto es transparente”, explicó Guerreiro.

De esta manera, la Provincia busca reducir el impacto de eventuales fallas y garantizar una mayor continuidad del servicio en las localidades alcanzadas.

Más conectividad para escuelas, hospitales y empresas

El funcionario destacó que la ampliación de la Autopista de la Información no solo apunta a mejorar la experiencia de los usuarios particulares, sino también a fortalecer el funcionamiento de instituciones educativas, centros de salud, clubes y emprendimientos productivos.

“Con una buena comunicación, los chicos pueden estudiar y quedarse acá, no tienen que migrar”, sostuvo.

La obra forma parte de un proceso de modernización tecnológica que comenzó hace más de dos años y que busca acompañar el crecimiento del consumo de datos en toda la provincia.

Con esta nueva etapa, San Luis avanzará en el fortalecimiento de su infraestructura digital en el Valle del Conlara y localidades cercanas, con el objetivo de ofrecer conexiones de mayor capacidad y confiabilidad.