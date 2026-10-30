La AFA oficializó el VAR semiautomático y confirmó cuándo se estrenará en el fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol oficializó la incorporación del sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés), una herramienta tecnológica que buscará mejorar las decisiones arbitrales y reducir los tiempos de revisión de las posiciones adelantadas.

El anuncio se realizó este viernes y confirmó que el sistema tendrá su primera utilización oficial en la final del Torneo Clausura 2026, programada para el 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Posteriormente, la intención es extenderlo a todos los encuentros de Primera División a partir del Torneo Clausura de 2027.

La incorporación representa un nuevo paso en la modernización del arbitraje argentino, que durante los últimos años recibió cuestionamientos por las demoras y las controversias generadas en algunas intervenciones del VAR.

Cómo funciona el VAR semiautomático

El sistema combina cámaras de seguimiento y un software especializado que reconstruye digitalmente lo que sucede durante el partido. A partir de esos datos, permite identificar con mayor precisión la posición de los futbolistas en el momento en que se juega la pelota.

Cuando detecta una posible posición adelantada, la tecnología genera una alerta para que los árbitros del VAR revisen la acción. De esta manera, se busca reducir la dependencia del trazado manual de líneas, uno de los procedimientos que actualmente puede prolongar las revisiones.

La herramienta también permite generar recreaciones tridimensionales de las jugadas, que ayudan a explicar visualmente por qué se sancionó un fuera de juego.

Sin embargo, la tecnología no reemplaza la decisión arbitral. Los jueces deben validar la información y determinar si corresponde sancionar la infracción, especialmente cuando la jugada requiere interpretar si un futbolista interviene activamente o interfiere con un adversario.

Qué tecnología se utilizará en Argentina

El sistema será desarrollado por Genius Sports y estará impulsado por GeniusIQ, una plataforma de procesamiento de datos que permitirá generar una réplica digital del encuentro en tiempo real.

Según informó la Liga Profesional, la herramienta utiliza cámaras de última generación para capturar imágenes y un software que procesa los datos para analizar las jugadas de fuera de juego. La tecnología ya se emplea en distintas competiciones internacionales, entre ellas la Premier League, torneos de la UEFA y certámenes de Sudamérica.

Cuándo se implementará en todos los estadios

La final del Clausura funcionará como la primera experiencia oficial del sistema en el fútbol argentino. La meta es que, una vez completadas las tareas técnicas y de implementación, la tecnología esté disponible en todos los estadios de Primera División durante el segundo semestre de 2027.

La AFA ya había anticipado en junio que trabajaba para incorporar esta herramienta, pero ahora confirmó su estreno antes de finalizar 2026.

Con este cambio, el fútbol argentino busca acercarse a los estándares tecnológicos de las principales ligas del mundo y mejorar la precisión en una de las decisiones arbitrales que más polémicas genera: determinar si un jugador está habilitado o en posición adelantada.