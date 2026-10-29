Cristiano Ronaldo ganó el Balón de Oro de todos los tiempos y dejó un mensaje que reavivó la rivalidad con Messi

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena futbolística tras ganar la votación por el Balón de Oro de todos los tiempos, una iniciativa que buscó reconocer la mejor temporada de los futbolistas que conquistaron el tradicional galardón.

El portugués se impuso con la edición de 2008, cuando jugaba en el Manchester United, por delante de Lionel Messi, cuya temporada de 2012 finalizó en el segundo puesto. El resultado reavivó el histórico debate entre los dos máximos referentes del fútbol de las últimas décadas.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

Tras conocerse el resultado, el delantero del Al Nassr publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados.

“¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es suyo”, expresó el portugués.

Las palabras generaron repercusiones por la referencia al papel de los hinchas en la elección. Algunos interpretaron el mensaje como una indirecta a Messi, aunque Ronaldo no mencionó directamente al capitán de la Selección argentina.

La votación se realizó por internet y permitió que el público eligiera entre distintas temporadas de futbolistas que ganaron el Balón de Oro en más de una oportunidad.

Por qué ganó la temporada de 2008

La elección de Ronaldo estuvo vinculada con una de las campañas más destacadas de su carrera. En 2008, con el Manchester United, conquistó la Premier League y la Champions League, además de terminar como máximo goleador del campeonato inglés con 31 tantos.

Ese año obtuvo su primer Balón de Oro y comenzó una colección que alcanzaría cinco premios individuales. Messi, por su parte, terminó segundo con la temporada de 2012, en la que marcó un récord de 91 goles durante el año calendario.

Así quedó el top cinco

El ranking de las temporadas más votadas quedó encabezado por Ronaldo y Messi, con tres ediciones del portugués y dos del argentino entre los primeros cinco lugares.

Cristiano Ronaldo (2008). Lionel Messi (2012). Cristiano Ronaldo (2017). Lionel Messi (2023). Cristiano Ronaldo (2016).

La elección volvió a poner frente a frente a dos futbolistas que marcaron una época. Sin embargo, el resultado corresponde a una votación popular sobre temporadas específicas y no a un nuevo Balón de Oro oficial que determine quién es el mejor jugador de la historia.