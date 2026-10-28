River llega al Superclásico con dos dudas físicas y una pelea abierta en el ataque

River entró en la recta final de preparación para el Superclásico ante Boca y Leonardo Ponzio todavía tiene algunas piezas por acomodar antes de definir el equipo que saldrá a la Bombonera.

El partido se disputará este domingo 1° de noviembre desde las 15, por la fecha 15 del Torneo Clausura, con Nicolás Ramírez como árbitro.

Las principales incógnitas pasan por Marcos Acuña y Aníbal Moreno, mientras que Sebastián Driussi estará a disposición después de superar la molestia lumbar que le impidió participar ante Racing.

A ese panorama se suma una decisión defensiva: Lucas Martínez Quarta cumplió la fecha de suspensión y puede regresar, aunque Lautaro Rivero respondió con una buena actuación y convirtió el gol del triunfo frente a la Academia.

Acuña busca volver al lateral izquierdo

Marcos Acuña todavía no recibió el alta definitiva después del traumatismo en el empeine izquierdo que arrastra desde el empate frente a Sarmiento.

El campeón del mundo se perdió los últimos compromisos y su evolución será evaluada durante los entrenamientos de esta semana.

Si llega en plenitud, aparece como candidato a recuperar la titularidad. De lo contrario, Francisco Ortega continuará en el lateral izquierdo después de aprovechar sus oportunidades en los últimos partidos.

Aníbal Moreno concentra la mayor preocupación

La situación más delicada es la de Aníbal Moreno.

El mediocampista debió abandonar rápidamente el encuentro frente a Racing después de sentir molestias. Los estudios descartaron una nueva lesión muscular en el gemelo, pero continúa afectado por dolores vinculados con la zona lumbar, donde ya había sufrido una discopatía que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas.

Su presencia en la Bombonera dependerá de cómo responda durante las prácticas.

La situación obliga a Ponzio a seguir alternativas porque Fausto Vera está descartado por un desgarro. Si Moreno no llega, el juvenil Lucas Silva aparece entre las principales opciones para ocupar un lugar en el mediocampo.

Driussi está disponible pero Beltrán tiene ventaja

Sebastián Driussi había sentido un dolor lumbar antes del partido ante Racing y finalmente no participó del encuentro.

Sin embargo, el delantero volvió a trabajar normalmente y estará disponible frente a Boca. Su presencia entre los titulares, de todos modos, no está garantizada.

Lucas Beltrán viene ocupando el centro del ataque y actualmente corre con ventaja para mantenerse desde el inicio, pese a que todavía no consiguió convertir desde su regreso al club.

Martínez Quarta vuelve y abre otra discusión

Ponzio también deberá resolver quién acompañará a Nicolás Otamendi en la zaga central.

Lucas Martínez Quarta vuelve después de cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, pero Lautaro Rivero aprovechó su oportunidad frente a Racing, convirtió el único gol del encuentro y dejó abierta la pelea por el puesto.

Con ese escenario, una posible formación de River tendría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

River llegará al Superclásico después de vencer 1-0 a Racing en el Monumental y con una semana en la que Ponzio deberá administrar especialmente las cargas físicas.

Las próximas prácticas terminarán de resolver las principales incógnitas: si Acuña recupera el lateral izquierdo, si Moreno consigue llegar en condiciones y quién se queda con los puestos todavía abiertos en defensa y ataque.