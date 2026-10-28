Boca ya conoce los precios de las entradas para la final y cuándo podrán comprarlas los hinchas

La expectativa de los hinchas de Boca crece de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026. Este miércoles, la Conmebol habilitó la venta de entradas para el encuentro frente a Atlético Mineiro, que se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El organismo sudamericano estableció un sistema de comercialización por etapas, con precios que oscilan entre los 90 y los 250 dólares, según la ubicación elegida.

La primera instancia comenzó este miércoles 28 de octubre, a las 14 (hora argentina), y está destinada exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país.

Cuánto cuestan las entradas para la final

La Conmebol confirmó tres categorías de localidades:

Categoría 1: 250 dólares. Corresponde a la platea Occidental, ubicada detrás de los bancos de suplentes.

Categoría 2: 180 dólares. Comprende la tribuna Oriental, uno de los sectores laterales del estadio.

Categoría 3: 90 dólares. Está reservada para los hinchas de Boca y Atlético Mineiro, en las cabeceras Norte y Sur.

La primera etapa de venta incluye únicamente entradas de Categoría 2 y se extenderá hasta el viernes 30 de octubre.

Cada comprador colombiano podrá adquirir hasta cuatro localidades, que podrán transferirse una sola vez bajo las condiciones establecidas por la organización.

Cuándo podrán comprar entradas los hinchas de Boca

El viernes 30 de octubre, desde las 14 de Argentina, comenzará la venta general para compradores de cualquier nacionalidad, con localidades de las categorías 1 y 2.

Sin embargo, los simpatizantes de Boca que quieran adquirir entradas para el sector exclusivo del club deberán esperar hasta el martes 3 de noviembre.

La fecha fue comunicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque todavía resta conocer cuántas localidades estarán disponibles y cuál será el mecanismo de adjudicación.

La Conmebol continúa coordinando con las dirigencias de ambos equipos la distribución de los sectores destinados a sus respectivas hinchadas.

Dónde comprar las entradas

La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la Conmebol:

https://sudamericana.eleventickets.com/

Los interesados pueden registrarse previamente y completar sus datos personales para facilitar el proceso cuando se habilite la etapa correspondiente.