Brasil se abarata para los argentinos y los alimentos cuestan hasta un 52% menos

Brasil vuelve a posicionarse como una alternativa atractiva para los argentinos que planifican sus vacaciones de verano. La reciente devaluación del real redujo el costo de los consumos cotidianos y dejó diferencias de precios de hasta el 52,5% respecto de la Argentina.

Según un relevamiento publicado por Infobae, una compra de cinco alimentos y bebidas básicos cuesta $13.834 en Brasil, mientras que en Argentina alcanza los $20.902.

La diferencia es de $7.068, lo que representa un ahorro del 33,8% para quienes realizan las mismas compras en el país vecino.

Cuánto cuestan los alimentos en Brasil

La comparación se realizó a partir de los precios publicados en las tiendas online de dos cadenas de supermercados, una argentina y otra brasileña, utilizando productos de presentaciones similares.

Argentina Leche entera (1 litro) $3.030 $1.953 Pan de molde (500 g) $9.442 $4.485 Coca-Cola Zero (1,5 litros) $3.600 $3.007 Arroz (1 kilo) $2.980 $2.495 Fideos (500 g) $1.850 $1.893 Total $20.902 $13.834

El pan de molde presenta la mayor diferencia, con un precio 52,5% inferior en Brasil, aunque se compararon variedades distintas.

La leche también muestra una brecha considerable, del 35,5%, mientras que las gaseosas y el arroz cuestan aproximadamente un 16% menos.

Los fideos son la única excepción del relevamiento, ya que resultan un 2,3% más caros en el supermercado brasileño.

La caída del real favorece a los turistas argentinos

La diferencia de precios se amplió después de la devaluación de la moneda brasileña, registrada tras las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre.

El viernes anterior a los comicios, el real cotizaba a $317 en el Banco Nación. En la comparación publicada este miércoles, su valor de referencia era de $301.

Esto representa una caída cercana al 5% y significa que los argentinos necesitan menos pesos para comprar los mismos productos en Brasil.

Como ejemplo, la canasta de cinco artículos relevados costaba el equivalente a $14.569 con la cotización anterior. Ahora demanda $13.834.

Solo por el movimiento cambiario, el ahorro alcanza los $735 en esa compra.

¿También bajan los hoteles y los pasajes?

La devaluación del real beneficia principalmente a los gastos que se realizan en moneda brasileña, como alimentos, bebidas, restaurantes, transporte y combustible.

Sin embargo, no todos los componentes de las vacaciones presentan la misma reducción.

Los pasajes aéreos, los hoteles y los departamentos temporarios pueden tener tarifas expresadas en dólares o precios que varían según la demanda turística.

Por ese motivo, la baja del real no garantiza que el costo total de las vacaciones disminuya en la misma proporción.

De cara a la temporada 2027, el escenario cambiario ofrece una ventaja para quienes planean viajar a las playas brasileñas, especialmente en los gastos diarios durante su estadía.

Los precios relevados corresponden a productos y comercios específicos, por lo que pueden variar según la ciudad, la marca y el supermercado.