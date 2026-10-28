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Brasil se abarata para los argentinos y los alimentos cuestan hasta un 52% menos | El Diario de San Luis

VACACIONES 2027

Brasil se abarata para los argentinos y los alimentos cuestan hasta un 52% menos

La devaluación del real volvió más conveniente el país vecino de cara al verano. Un relevamiento de supermercados reveló que una compra de cinco productos básicos cuesta casi un 34% menos que en Argentina. Cuánto salen la leche, el pan, las gaseosas, el arroz y los fideos.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Actualidad

Brasil vuelve a posicionarse como una alternativa atractiva para los argentinos que planifican sus vacaciones de verano. La reciente devaluación del real redujo el costo de los consumos cotidianos y dejó diferencias de precios de hasta el 52,5% respecto de la Argentina.

Según un relevamiento publicado por Infobae, una compra de cinco alimentos y bebidas básicos cuesta $13.834 en Brasil, mientras que en Argentina alcanza los $20.902.

La diferencia es de $7.068, lo que representa un ahorro del 33,8% para quienes realizan las mismas compras en el país vecino.

Cuánto cuestan los alimentos en Brasil

La comparación se realizó a partir de los precios publicados en las tiendas online de dos cadenas de supermercados, una argentina y otra brasileña, utilizando productos de presentaciones similares.

Argentina
Leche entera (1 litro)$3.030$1.953
Pan de molde (500 g)$9.442$4.485
Coca-Cola Zero (1,5 litros)$3.600$3.007
Arroz (1 kilo)$2.980$2.495
Fideos (500 g)$1.850$1.893
Total$20.902$13.834

El pan de molde presenta la mayor diferencia, con un precio 52,5% inferior en Brasil, aunque se compararon variedades distintas.

La leche también muestra una brecha considerable, del 35,5%, mientras que las gaseosas y el arroz cuestan aproximadamente un 16% menos.

Los fideos son la única excepción del relevamiento, ya que resultan un 2,3% más caros en el supermercado brasileño.

La caída del real favorece a los turistas argentinos

La diferencia de precios se amplió después de la devaluación de la moneda brasileña, registrada tras las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre.

El viernes anterior a los comicios, el real cotizaba a $317 en el Banco Nación. En la comparación publicada este miércoles, su valor de referencia era de $301.

Esto representa una caída cercana al 5% y significa que los argentinos necesitan menos pesos para comprar los mismos productos en Brasil.

Como ejemplo, la canasta de cinco artículos relevados costaba el equivalente a $14.569 con la cotización anterior. Ahora demanda $13.834.

Solo por el movimiento cambiario, el ahorro alcanza los $735 en esa compra.

¿También bajan los hoteles y los pasajes?

La devaluación del real beneficia principalmente a los gastos que se realizan en moneda brasileña, como alimentos, bebidas, restaurantes, transporte y combustible.

Sin embargo, no todos los componentes de las vacaciones presentan la misma reducción.

Los pasajes aéreos, los hoteles y los departamentos temporarios pueden tener tarifas expresadas en dólares o precios que varían según la demanda turística.

Por ese motivo, la baja del real no garantiza que el costo total de las vacaciones disminuya en la misma proporción.

De cara a la temporada 2027, el escenario cambiario ofrece una ventaja para quienes planean viajar a las playas brasileñas, especialmente en los gastos diarios durante su estadía.

Los precios relevados corresponden a productos y comercios específicos, por lo que pueden variar según la ciudad, la marca y el supermercado.

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