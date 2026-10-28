VACACIONES 2027
Brasil se abarata para los argentinos y los alimentos cuestan hasta un 52% menos
Brasil vuelve a posicionarse como una alternativa atractiva para los argentinos que planifican sus vacaciones de verano. La reciente devaluación del real redujo el costo de los consumos cotidianos y dejó diferencias de precios de hasta el 52,5% respecto de la Argentina.
Según un relevamiento publicado por Infobae, una compra de cinco alimentos y bebidas básicos cuesta $13.834 en Brasil, mientras que en Argentina alcanza los $20.902.
La diferencia es de $7.068, lo que representa un ahorro del 33,8% para quienes realizan las mismas compras en el país vecino.
Cuánto cuestan los alimentos en Brasil
La comparación se realizó a partir de los precios publicados en las tiendas online de dos cadenas de supermercados, una argentina y otra brasileña, utilizando productos de presentaciones similares.
|Argentina
|Leche entera (1 litro)
|$3.030
|$1.953
|Pan de molde (500 g)
|$9.442
|$4.485
|Coca-Cola Zero (1,5 litros)
|$3.600
|$3.007
|Arroz (1 kilo)
|$2.980
|$2.495
|Fideos (500 g)
|$1.850
|$1.893
|Total
|$20.902
|$13.834
El pan de molde presenta la mayor diferencia, con un precio 52,5% inferior en Brasil, aunque se compararon variedades distintas.
La leche también muestra una brecha considerable, del 35,5%, mientras que las gaseosas y el arroz cuestan aproximadamente un 16% menos.
Los fideos son la única excepción del relevamiento, ya que resultan un 2,3% más caros en el supermercado brasileño.
La caída del real favorece a los turistas argentinos
La diferencia de precios se amplió después de la devaluación de la moneda brasileña, registrada tras las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre.
El viernes anterior a los comicios, el real cotizaba a $317 en el Banco Nación. En la comparación publicada este miércoles, su valor de referencia era de $301.
Esto representa una caída cercana al 5% y significa que los argentinos necesitan menos pesos para comprar los mismos productos en Brasil.
Como ejemplo, la canasta de cinco artículos relevados costaba el equivalente a $14.569 con la cotización anterior. Ahora demanda $13.834.
Solo por el movimiento cambiario, el ahorro alcanza los $735 en esa compra.
¿También bajan los hoteles y los pasajes?
La devaluación del real beneficia principalmente a los gastos que se realizan en moneda brasileña, como alimentos, bebidas, restaurantes, transporte y combustible.
Sin embargo, no todos los componentes de las vacaciones presentan la misma reducción.
Los pasajes aéreos, los hoteles y los departamentos temporarios pueden tener tarifas expresadas en dólares o precios que varían según la demanda turística.
Por ese motivo, la baja del real no garantiza que el costo total de las vacaciones disminuya en la misma proporción.
De cara a la temporada 2027, el escenario cambiario ofrece una ventaja para quienes planean viajar a las playas brasileñas, especialmente en los gastos diarios durante su estadía.
Los precios relevados corresponden a productos y comercios específicos, por lo que pueden variar según la ciudad, la marca y el supermercado.