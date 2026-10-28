Lali y Miranda! lanzaron “Bailar o morir” y anunciaron su disco conjunto para noviembre

Lali y Miranda! finalmente mostraron la primera pieza de BOM, el proyecto conjunto que venían anticipando en las últimas semanas y que tendrá su lanzamiento completo el próximo 3 de noviembre.

“Bailar o morir” es el primer adelanto del álbum y ya está disponible en plataformas digitales. La canción fue escrita por Lali Espósito, Juliana Gattas y Ale Sergi, mientras que la producción artística estuvo a cargo de Mauro De Tommaso y Sergi.

El estreno confirma que la sociedad artística entre la cantante y Miranda! va bastante más allá de una colaboración aislada: BOM tendrá diez canciones, una identidad visual propia y un universo audiovisual desarrollado especialmente para el proyecto.

Un disco pensado desde la pista de baile

“Bailar o morir” funciona como una declaración de intenciones.

La pista de baile aparece en el centro de la propuesta, no sólo desde el sonido sino también como espacio de encuentro, libertad y expresión personal.

El concepto atraviesa todo el álbum, que apuesta por sintetizadores, bases electrónicas y una estética directamente ligada al pop bailable. Durante una presentación realizada este martes en Villa Crespo, los artistas reprodujeron el disco completo ante invitados y periodistas antes de su lanzamiento oficial.

La unión tiene antecedentes.

Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas ya habían trabajado juntos en una nueva versión de “Yo te diré” y luego grabaron “Mejor que vos”, publicada en 2025. También compartieron el jurado de La Voz Argentina y se cruzaron como invitados en distintos escenarios.

Ahora, por primera vez, esas colaboraciones se transforman en un disco completo.

Un cortometraje de 16 minutos

El estreno musical llegó acompañado por un short film de 16 minutos, dirigido por Lautaro Espósito y Ale Ruax.

La pieza muestra a Lali, Gattas y Sergi dentro de una sala de control desde la que se abren diferentes escenarios: una ciudad italiana, un galpón y un particular juego de las sillas forman parte de una historia construida entre imágenes futuristas, recuerdos y realidades paralelas.

La música funciona como hilo conductor de todo el relato y sirve, al mismo tiempo, como presentación del lenguaje visual que tendrá BOM.

Las diez canciones de BOM

El álbum quedó finalmente conformado por “Bailar o morir”, “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho” y “Vivo del pop”.

El dato despeja una incógnita que había acompañado los primeros anuncios del proyecto. Inicialmente habían trascendido nueve composiciones, pero con la presentación oficial se confirmó un repertorio de diez temas.

BOM estará disponible completo el 3 de noviembre.

Hasta entonces, “Bailar o morir” funciona como carta de presentación de una alianza que venía tomando forma desde hace años y que ahora reúne a Lali y Miranda! bajo un mismo proyecto, con canciones, estética y relato propios.