Últimas horas para inscribirse a Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento

Los interesados en participar de la tercera edición de Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento tienen tiempo hasta este miércoles 28 de octubre a las 23:59 para completar una nueva inscripción.

El Gobierno de San Luis confirmó que no habrá una extensión del plazo para nuevas altas, aunque se mantendrá abierta la posibilidad de subsanar errores o completar documentación en aquellos trámites que ya hayan sido iniciados.

“No para nuevas altas, pero sí para terminar de adecuar”, explicó Fernando Mallea, director de Mi Próximo Paso y Cultura Emprendedora.

La convocatoria corresponde a la tercera edición de los programas provinciales destinados a acompañar proyectos productivos y facilitar herramientas de financiamiento y capacitación.

Más de 10.500 proyectos financiados

Según los datos oficiales, durante las ediciones desarrolladas en 2024 y 2025 se financiaron más de 10.500 emprendimientos en toda la provincia.

En esta nueva convocatoria, los equipos técnicos detectaron consultas vinculadas principalmente con la validación de correos electrónicos, la carga de documentación y el cruce de determinadas bases de datos.

El sistema permite además reiniciar parte del trámite para corregir información o modificar aspectos del proyecto, como la línea seleccionada o sus integrantes.

Quienes tengan inconvenientes deberán comunicarse con los canales oficiales antes de que finalice el proceso.

Dónde pedir ayuda este miércoles

En la ciudad de San Luis funciona un puesto de atención en la EDIRO, de 8:00 a 18:00.

En Villa Mercedes, los interesados pueden acercarse a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), donde habrá atención durante la mañana y en horario corrido hasta las 20:00.

También se reciben consultas en el primer piso del edificio Este de Casa de Gobierno, por WhatsApp al 2665-002054 o a través de la Autopista de la Información, al 2664-452000, internos 3197 y 3198.

Las capacitaciones empiezan el sábado

Una vez finalizada la inscripción, el programa entrará rápidamente en su siguiente etapa.

Las capacitaciones comenzarán este sábado 31 de octubre con tres encuentros presenciales que se desarrollarán en el Parque IV Centenario de la ciudad de San Luis, el Parque La Pedrera de Villa Mercedes y la UPrO de Tilisarao.

Esas serán las únicas instancias presenciales previstas. El resto de la formación se realizará mediante módulos virtuales disponibles en la plataforma.

Cada emprendimiento deberá estar conformado por dos integrantes. Una vez completada correctamente la inscripción, el sistema enviará un resumen al correo electrónico declarado.

Posteriormente, los participantes recibirán también los datos del mentor que los acompañará durante la capacitación y en la elaboración del plan de negocios.

Desde la organización pidieron revisar especialmente el correo electrónico, ya que será el canal oficial de comunicación durante las distintas etapas del programa.

Con el plazo entrando en sus últimas horas, quienes todavía no hayan iniciado una solicitud deberán hacerlo antes de las 23:59 de este miércoles. Después de ese horario, no se admitirán nuevas inscripciones y comenzará la etapa de capacitación de los proyectos que hayan quedado registrados.