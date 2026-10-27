DESARROLLO PRODUCTIVO
Último día para inscribirse a los programas que ofrecen créditos de hasta $8 millones en San Luis
Los emprendedores de San Luis tienen tiempo hasta este miércoles 28 de octubre para inscribirse en los programas Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento, dos iniciativas del Gobierno provincial que ofrecen créditos de hasta $8 millones, capacitación y asesoramiento para desarrollar proyectos productivos.
La convocatoria, impulsada por el ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, está dirigida tanto a quienes buscan poner en marcha un negocio como a aquellos que ya tienen un emprendimiento formalizado y necesitan financiamiento para crecer.
La inscripción es gratuita, se realiza por internet y no requiere intermediarios.
Créditos de hasta $8 millones y becas de capacitación
Los programas contemplan dos alternativas de financiamiento:
Mi Próximo Paso: destinado a emprendimientos formalizados y en funcionamiento. Ofrece créditos de hasta $8 millones para incorporar equipamiento, tecnología, maquinaria o ampliar la actividad.
Mi Primer Emprendimiento: orientado a quienes están comenzando un proyecto productivo. Contempla créditos de hasta $3 millones, sin necesidad de garante solidario.
Ambas líneas ofrecen una tasa de interés anual del 17%, con seis meses de gracia y devolución en 36 cuotas iguales en pesos.
Además, Mi Primer Emprendimiento incorpora una beca de acompañamiento de $250.000 mensuales durante ocho meses para proyectos en los que al menos uno de sus integrantes no tenga ingresos fijos y cumpla los requisitos establecidos.
Quiénes pueden inscribirse
Los interesados deben ser mayores de 18 años, acreditar al menos dos años de residencia en San Luis y presentar un proyecto integrado por un mínimo de dos personas.
En el caso de Mi Próximo Paso, se exige que el emprendimiento esté formalizado y cumpla las condiciones de inscripción tributaria.
Los programas priorizan actividades productivas y de servicios que generen valor agregado. No se financian iniciativas destinadas exclusivamente a la compra y reventa de productos.
Cómo completar la inscripción
Los interesados pueden realizar el trámite desde la plataforma oficial:
<Link url="https://miproximopaso.sanluis.gov.ar/Usuario/Registrar" title="Inscribirse a Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento"/>
Para participar, deben crear un usuario, seleccionar el programa correspondiente, completar los datos de los integrantes y describir el proyecto.
Desde el Gobierno recordaron que no es necesario contratar gestores ni pagar por asesoramiento para completar la solicitud.
Las consultas pueden realizarse al teléfono 2664-452000, internos 3197 y 3198, o por WhatsApp al 2665-002054.
El cronograma establece que las capacitaciones comenzarán el sábado 31 de octubre y continuarán hasta enero de 2027. Posteriormente se desarrollarán las etapas de presentación de proyectos, evaluación y eventual otorgamiento de los créditos.