Último día para inscribirse a los programas que ofrecen créditos de hasta $8 millones en San Luis

Los emprendedores de San Luis tienen tiempo hasta este miércoles 28 de octubre para inscribirse en los programas Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento, dos iniciativas del Gobierno provincial que ofrecen créditos de hasta $8 millones, capacitación y asesoramiento para desarrollar proyectos productivos.

La convocatoria, impulsada por el ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, está dirigida tanto a quienes buscan poner en marcha un negocio como a aquellos que ya tienen un emprendimiento formalizado y necesitan financiamiento para crecer.

La inscripción es gratuita, se realiza por internet y no requiere intermediarios.

Créditos de hasta $8 millones y becas de capacitación

Los programas contemplan dos alternativas de financiamiento:

Mi Próximo Paso: destinado a emprendimientos formalizados y en funcionamiento. Ofrece créditos de hasta $8 millones para incorporar equipamiento, tecnología, maquinaria o ampliar la actividad.

Mi Primer Emprendimiento: orientado a quienes están comenzando un proyecto productivo. Contempla créditos de hasta $3 millones, sin necesidad de garante solidario.

Ambas líneas ofrecen una tasa de interés anual del 17%, con seis meses de gracia y devolución en 36 cuotas iguales en pesos.

Además, Mi Primer Emprendimiento incorpora una beca de acompañamiento de $250.000 mensuales durante ocho meses para proyectos en los que al menos uno de sus integrantes no tenga ingresos fijos y cumpla los requisitos establecidos.

Quiénes pueden inscribirse

Los interesados deben ser mayores de 18 años, acreditar al menos dos años de residencia en San Luis y presentar un proyecto integrado por un mínimo de dos personas.

En el caso de Mi Próximo Paso, se exige que el emprendimiento esté formalizado y cumpla las condiciones de inscripción tributaria.

Los programas priorizan actividades productivas y de servicios que generen valor agregado. No se financian iniciativas destinadas exclusivamente a la compra y reventa de productos.

Cómo completar la inscripción

Los interesados pueden realizar el trámite desde la plataforma oficial:

<Link url="https://miproximopaso.sanluis.gov.ar/Usuario/Registrar" title="Inscribirse a Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento"/>

Para participar, deben crear un usuario, seleccionar el programa correspondiente, completar los datos de los integrantes y describir el proyecto.

Desde el Gobierno recordaron que no es necesario contratar gestores ni pagar por asesoramiento para completar la solicitud.

Las consultas pueden realizarse al teléfono 2664-452000, internos 3197 y 3198, o por WhatsApp al 2665-002054.

El cronograma establece que las capacitaciones comenzarán el sábado 31 de octubre y continuarán hasta enero de 2027. Posteriormente se desarrollarán las etapas de presentación de proyectos, evaluación y eventual otorgamiento de los créditos.