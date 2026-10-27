El aeropuerto de San Luis quedó fuera de servicio y la Provincia ofreció una alternativa para los vuelos

El Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda, de la ciudad de San Luis, quedó temporalmente fuera de servicio debido a un desperfecto mecánico en una autobomba, un vehículo indispensable para cumplir con los protocolos de seguridad aeronáutica.

La situación provocó la interrupción de las operaciones y afecta directamente al vuelo diario de Aerolíneas Argentinas que conecta Buenos Aires con la capital puntana.

Ante este escenario, el Gobierno provincial ofreció el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara como alternativa para mantener la conectividad aérea, mientras se resuelve el inconveniente técnico.

La propuesta fue presentada a Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de la terminal capitalina, y a Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, hasta la mañana de este martes, ninguna de las compañías había respondido oficialmente.

El desperfecto impide cumplir con las medidas de seguridad

La autobomba es un equipo esencial para garantizar la respuesta ante eventuales emergencias durante las operaciones aéreas.

Su salida de servicio impide cumplir con las condiciones de seguridad exigidas para recibir aeronaves comerciales, lo que obligó a suspender temporalmente la actividad.

Desde el Gobierno provincial aclararon que la administración del aeropuerto de San Luis no está bajo su responsabilidad, sino que depende de Aeropuertos Argentina 2000.

También explicaron que, por cuestiones operativas, no es posible trasladar la autobomba del Valle del Conlara hasta la terminal de la capital.

El Valle del Conlara está habilitado para recibir los vuelos

A través del Ente de Desarrollo Aeronáutico, la Provincia puso a disposición el Aeropuerto Internacional del Valle del Conlara, ubicado en cercanías de Villa de Merlo.

La terminal cuenta con las habilitaciones correspondientes y dispone de infraestructura para recibir vuelos comerciales.

La intención es que Aerolíneas Argentinas pueda utilizar esas instalaciones de manera transitoria, evitando que la provincia pierda su conexión aérea con Buenos Aires mientras se repara el equipamiento de emergencia.

No obstante, la posibilidad de concretar el traslado depende de una decisión de la compañía aérea y de la concesionaria del aeropuerto capitalino.

Por el momento, no se informó oficialmente cuándo se normalizarán las operaciones en la ciudad de San Luis.