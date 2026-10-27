Desesperada búsqueda de un puntano que desapareció en La Plata tras salir de una clínica

Una familia de San Luis atraviesa momentos de profunda preocupación por la desaparición de Martín Rolando López, de 44 años, quien fue visto por última vez el viernes 23 de octubre en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

El hombre había viajado para acompañar a su pareja, de 81 años, a una intervención quirúrgica de cadera en el Instituto Médico Platense, ubicado en la intersección de las calles 1 y 51.

Según la denuncia presentada por sus familiares, alrededor de las 14:40 recibió una llamada telefónica y decidió salir de la clínica, minutos antes de que la mujer ingresara al quirófano.

“Ahora vengo, voy a caminar, voy a estar abajo”, fueron las palabras que pronunció antes de retirarse.

Desde ese momento no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

Su familia lo busca desde hace cuatro días

Ante la falta de comunicación, los allegados intentaron contactarlo a través de su teléfono celular, pero no obtuvieron respuesta.

También recorrieron distintos sectores de La Plata y consultaron con familiares que viven en San Luis, sin conseguir información que permitiera localizarlo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata, mientras la familia comenzó a difundir su fotografía en redes sociales.

De acuerdo con la información aportada, López vestía un pantalón de jean negro, una remera negra y un cinturón de cuero. Además, utiliza anteojos.

Los familiares señalaron que nunca antes se había ausentado durante tanto tiempo sin dar aviso.

En las últimas horas surgió una versión que indicaba que podría haber sido visto en Ensenada, aunque ese dato todavía no fue confirmado.

Dónde aportar información

La familia habilitó dos teléfonos para recibir datos sobre su paradero:

2625-670179

2658-496659

También se puede brindar información a través del 911 o directamente en la Comisaría Primera de La Plata.

La búsqueda continúa y los familiares esperan que la difusión del caso permita obtener algún dato que ayude a encontrar a Martín Rolando López.