Secuestraron seis motos en Villa Mercedes por maniobras peligrosas y faltas graves

La Policía secuestró seis motocicletas durante distintos controles realizados en Villa Mercedes, luego de detectar maniobras peligrosas y diversas infracciones a las normas de tránsito.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la UROP N°2 y se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad.

Entre las personas identificadas había cinco jóvenes de entre 20 y 22 años y un adolescente de 16. En todos los casos intervino personal de Tránsito Municipal, que dispuso la retención de los rodados.

Cuatro motociclistas realizaban maniobras peligrosas

Uno de los operativos se desarrolló sobre la ruta provincial 33, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 9°.

Allí, los policías interceptaron a cuatro jóvenes de entre 20 y 21 años que circulaban en motocicletas y, según el reporte oficial, realizaban maniobras peligrosas en la vía pública.

Durante el control también constataron que uno de los rodados circulaba sin el dominio colocado.

Tras las actuaciones correspondientes, las cuatro motocicletas fueron secuestradas.

Sin casco, licencia ni documentación

Otro procedimiento tuvo lugar en la intersección de Paraguay y Héctor Montenegro, donde los motoristas identificaron a un joven de 22 años.

El conductor circulaba sin casco protector, sin licencia de conducir y sin la documentación correspondiente de la motocicleta.

La intervención se concretó en una zona comprendida por las jurisdicciones de las comisarías 36° y 40°, con participación posterior de los agentes municipales.

Un adolescente de 16 años también quedó involucrado

El tercer operativo se realizó en inmediaciones de 1° de Mayo y Comisario Pirker, jurisdicción de la Comisaría 30°.

En ese sector, los policías identificaron a un adolescente de 16 años que conducía una motocicleta sin documentación ni dominio colocado.

Según la información policial, además realizaba maniobras peligrosas y provocaba explosiones con el rodado mientras circulaba.

La motocicleta también fue retirada de circulación.

En total, los controles terminaron con seis motos secuestradas y las actuaciones administrativas correspondientes.

Los operativos forman parte de los controles preventivos que se desarrollan en Villa Mercedes para detectar vehículos en condiciones irregulares y conductas que puedan representar un riesgo para quienes circulan por las calles.

Los rodados quedaron a disposición de las autoridades competentes y sus responsables deberán ahora cumplir con los procedimientos establecidos para regularizar cada situación.