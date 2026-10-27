Secchi, Rinaudo y Bramajo se repartieron los triunfos en el Rosendo Hernández

El Rosendo Hernández volvió a ser escenario de una intensa jornada de automovilismo, con tres categorías en pista y victorias que empiezan a marcar el rumbo de la temporada.

Fernando Secchi ratificó su dominio en el TC Pista San Luis, Agustín Rinaudo sorprendió con un triunfo en su debut dentro del Súper Turismo Puntano 1.6 y Paulo Bramajo volvió a imponerse en el Turismo Puntano Clase 1.

La competencia correspondió a la segunda fecha del Campeonato Federal y se disputó sobre el circuito medio de 4.100 metros del autódromo provincial.

Secchi volvió a festejar

En el TC Pista San Luis, Fernando Secchi volvió a llevar su Dodge al primer puesto y confirmó el buen momento que ya había mostrado en el comienzo del campeonato.

Secchi había conseguido la pole position y ganó también la serie antes de imponerse en la final.

Detrás terminó Hugo Gottardini, representante de Tupungato y también con Dodge, mientras que el cordobés Hugo Rovey, al volante de un Ford, completó el podio.

Damián Coppola y Gabriel Negrete, ambos con Chevrolet, terminaron cuarto y quinto, respectivamente.

El resultado fortalece la posición de Secchi después de haber llegado a esta segunda fecha como líder del campeonato con 42 puntos.

Rinaudo debutó y ganó

La gran novedad del fin de semana llegó desde el Súper Turismo Puntano 1.6.

Agustín Rinaudo hizo su estreno en la categoría con un Ford Escort y terminó celebrando en lo más alto del podio.

El puntano había mostrado velocidad desde la clasificación y logró quedarse con la final por delante de Matías Fernández, con Toyota Etios, y Ángel Lucero, de Tilisarao, con Volkswagen Gol.

Alberto Carrio y Silvio Imberti completaron los primeros cinco lugares.

Rinaudo había llegado como uno de los nuevos nombres de esta segunda presentación y necesitó apenas una fecha para conseguir su primera victoria.

Bramajo repitió en la Clase 1

El Turismo Puntano Clase 1 también tuvo una nueva celebración de Paulo Bramajo.

El piloto de Villa Mercedes se impuso con su Fiat Uno y volvió a sumar fuerte en un campeonato que había comenzado con Juan Manuel Fernández como líder.

Precisamente Fernández terminó segundo con un Fiat 128, mientras que el cordobés Alejandro Celi, con Fiat Uno, completó el podio.

Pablo Falcone, también con Fiat 128, terminó entre los principales protagonistas de la final.

Para Bramajo, el resultado representa otro paso importante después de haber llegado a esta jornada apenas 1,5 puntos por detrás de Fernández en el campeonato.

La próxima fecha será en noviembre

El calendario ya tiene marcada su próxima parada.

La tercera fecha se disputará nuevamente en el Autódromo Provincial Rosendo Hernández, con actividad prevista para el fin de semana del 21 y 22 de noviembre y la competencia principal programada para el domingo 22.

La segunda presentación dejó así un escenario interesante para lo que viene: Secchi consolidó su protagonismo en el TC Pista, Bramajo volvió a golpear fuerte en la Clase 1 y Rinaudo irrumpió con una victoria en su primera participación en el Súper Turismo.

Con apenas dos fechas disputadas, las tres categorías empiezan a perfilar sus principales protagonistas antes de regresar al Rosendo Hernández en noviembre.