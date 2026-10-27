León XIV llega a Córdoba el 10 de noviembre y este será su recorrido completo

La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene cronograma, recorridos y horarios definidos. El Pontífice llegará el martes 10 de noviembre para protagonizar una jornada histórica que incluirá una misa multitudinaria, un recorrido por las calles de la capital y encuentros con la comunidad católica.

La confirmación adquirió especial relevancia después de la cirugía pulmonar a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. Este lunes, la Santa Sede informó que los últimos estudios comprobaron una evolución favorable y que no existen contraindicaciones médicas que impidan realizar el viaje por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

En Argentina permanecerá del 8 al 11. Córdoba será una de las tres ciudades que visitará, junto con Buenos Aires y Luján. El programa oficial del Vaticano fija su llegada a la capital cordobesa a las 9:00 del martes 10 de noviembre.

La vigilia comenzará el lunes

La actividad empezará antes de que aterrice el avión papal.

El lunes 9, a partir de las 18:00, se abrirán los accesos al predio de FAdeA para quienes participen de la vigilia previa. La actividad comenzará formalmente a las 22 y está especialmente pensada para jóvenes y familias, aunque el ingreso será abierto a personas de todas las edades.

La posibilidad de ingresar durante la tarde y permanecer durante toda la noche busca escalonar los controles y evitar que la mayor parte del público intente acceder durante las primeras horas del martes.

León XIV llegará a las 9

El Papa partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Desde allí se trasladará mediante una cápsula de seguridad hacia el sector de la Escuela de Aviación Militar.

A las 10:00 celebrará la misa central en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, uno de los actos principales de su paso por la provincia. El Vaticano confirmó oficialmente ese horario y lugar.

La organización cordobesa informó además que León XIV recorrerá previamente sectores del predio en papamóvil para acercarse a los fieles.

Dónde podrá verse al Papa en el papamóvil

Después de la misa, el Pontífice volverá a una cápsula de seguridad y avanzará por avenida Fuerza Aérea y Circunvalación hasta El Tropezón.

El momento central para quienes quieran observarlo desde las calles comenzará en avenida Colón y Santa Fe.

Allí está previsto que León XIV pase al papamóvil y continúe por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta llegar al Arzobispado. El trayecto ya fue validado dentro del operativo de seguridad y será uno de los principales puntos de contacto entre el Papa y los fieles.

El recorrido completo

El esquema previsto para el martes tendrá cuatro grandes tramos:

Aeropuerto – Escuela de Aviación Militar: avenida La Voz del Interior, Circunvalación, distribuidor hacia Villa Carlos Paz y avenida Fuerza Aérea. El traslado será principalmente en cápsula de seguridad. Escuela de Aviación Militar – Colón y Santa Fe: avenida Fuerza Aérea, Circunvalación, El Tropezón y avenida Colón. Colón y Santa Fe – Arzobispado – Catedral: desde Colón y Santa Fe comenzará el trayecto en papamóvil. Seguirá por Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado. Luego continuará por Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril hasta la Catedral. Catedral – Aeropuerto: el regreso será por 27 de Abril, Vélez Sarsfield, General Paz, Colón, El Tropezón, Circunvalación y avenida La Voz del Interior.

El saludo desde el Arzobispado

El Papa llegará cerca del mediodía al Arzobispado de Córdoba, en Hipólito Yrigoyen 98.

La agenda pastoral difundida por la Iglesia cordobesa prevé alrededor de las 12:30 un saludo desde el balcón, otro de los momentos que podría concentrar una importante cantidad de personas en el centro.

Después habrá una pausa antes de retomar las actividades de la tarde.

A las 15:15, León XIV estará en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción para mantener un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. Antes está previsto un momento privado de oración dentro del templo.

La partida será a las 16:55

Terminada la actividad en la Catedral, el Papa iniciará el recorrido hacia el aeropuerto.

El vuelo de regreso a Buenos Aires está programado oficialmente para las 16:55, con llegada a Aeroparque a las 18:10. Esa misma noche, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Colectivos gratuitos y cortes de tránsito

La visita obligará a desplegar un importante dispositivo de seguridad y movilidad.

Habrá cortes totales, zonas de exclusión vehicular y fuertes restricciones al tránsito en los corredores utilizados por la comitiva.

La organización informó además que el transporte urbano de Córdoba será gratuito durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, con servicios especiales destinados a facilitar el traslado de quienes concurran a las actividades.

Para quienes planeen viajar, la recomendación es definir con anticipación si asistirán a la misa, al recorrido del papamóvil o al centro, evitar intentar desplazarse en vehículo particular por las zonas afectadas y acercarse caminando desde puntos más alejados.

La visita tendrá una duración de menos de ocho horas, pero convertirá a Córdoba en uno de los centros principales del primer viaje apostólico de León XIV a la Argentina.

Después de las dudas generadas por su reciente operación, el Vaticano terminó de despejar el escenario este lunes: el Papa está en condiciones de viajar y el cronograma sudamericano continúa, por ahora, exactamente como fue anunciado.