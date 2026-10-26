Caso Nancy Godoy: encontraron prendas quemadas en la tapera de uno de los sospechosos

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente de 52 años que es buscada desde comienzos de octubre en Corrientes, sumó un nuevo elemento: la Policía encontró prendas quemadas en la tapera donde vivía Ireneo Zarza, uno de los imputados en la causa.

El hallazgo se produjo durante un nuevo operativo en una construcción rural del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez. Los investigadores secuestraron la ropa y realizarán pericias para establecer si pertenece a Godoy. Por el momento, no se confirmó que las prendas estén vinculadas con la docente.

Un hallazgo a 150 metros de la escuela

La tapera donde se encontraron las prendas está ubicada a unos 150 metros de la escuela rural en la que Nancy Godoy se desempeñaba como directora.

Los elementos serán sometidos a estudios de ADN para determinar su procedencia y establecer si pueden aportar información relevante para esclarecer la desaparición.

Durante los procedimientos también se habría secuestrado un bozal para animales, que será analizado en el marco de la investigación. Mientras tanto, los rastrillajes continúan en la zona rural de El Malezal.

Cinco personas imputadas en la causa

En el expediente hay cinco personas imputadas por distintos delitos. Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están acusados de femicidio. Zarza y Sandoval cumplen prisión preventiva.

Por su parte, Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón enfrenta cargos por falso testimonio.

La investigación busca reconstruir qué ocurrió con la docente y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Hasta el momento, su paradero continúa sin establecerse.