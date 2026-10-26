Messi va por su noveno Balón de Oro y enfrenta a cuatro grandes candidatos en Londres

Lionel Messi tendrá este lunes 26 de octubre una nueva oportunidad de hacer historia. El astro argentino está nominado al Balón de Oro 2026 y buscará conquistar su noveno trofeo, una marca que ampliaría su récord como el futbolista más premiado en la historia del galardón.

La ceremonia se desarrollará desde las 17, hora argentina, en el London Palladium Theatre de Inglaterra, en una edición especial que celebrará los 70 años de la creación del reconocimiento.

Messi, de 39 años, llega a la gala después de una destacada actuación en el Mundial 2026, en el que Argentina alcanzó la final y cayó por 1 a 0 ante España.

El capitán convirtió ocho goles y aportó cuatro asistencias durante el torneo, números que lo mantienen entre los principales aspirantes al premio.

Los cuatro rivales de Messi por el Balón de Oro

La disputa reúne a algunas de las figuras más importantes del fútbol internacional.

Kylian Mbappé aparece entre los candidatos por su rendimiento con el Real Madrid y la selección francesa. El delantero marcó diez goles durante el último Mundial.

Harry Kane también llega con importantes antecedentes: conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con Bayern Múnich y fue una pieza fundamental de Inglaterra, que terminó tercera en la Copa del Mundo.

Por su parte, Rodri se destacó como uno de los protagonistas de España durante la conquista del título mundial, mientras que Lamine Yamal sobresalió por su rendimiento con Barcelona.

Los cinco futbolistas figuran entre los nombres que concentran la atención antes de conocerse el resultado.

Una nueva oportunidad para ampliar su récord

Messi ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Una nueva consagración lo llevaría a nueve distinciones y ampliaría su ventaja histórica en el premio individual que entrega France Football.

La ceremonia de este lunes pondrá fin a la expectativa y definirá quién será reconocido como el mejor futbolista de la última temporada.