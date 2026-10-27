Investigan si Flávio Bolsonaro intentó huir de Brasil a través de la Argentina

La Policía Federal de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial y actual senador, intentó escapar de su país a través de la Argentina después de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La investigación se inició a partir de los movimientos de un avión privado que llegó durante la noche del lunes al aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, y tenía previsto continuar viaje hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones descartó que existan registros oficiales del ingreso de Bolsonaro a la Argentina y aclaró que tampoco se presentó un plan de vuelo que incluyera a integrantes de su familia.

El avión que despertó las sospechas

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave investigada es un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A.

El avión despegó del Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, a las 22:15 del lunes y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23:45.

De acuerdo con fuentes aeroportuarias, tenía previsto partir durante la madrugada hacia Estados Unidos con cuatro pasajeros, dos pilotos y una tripulante de cabina.

No obstante, surgieron inconvenientes relacionados con la identificación de los pasajeros y las autoridades solicitaron documentación complementaria, por lo que el vuelo no se concretó según lo previsto.

Las sospechas apuntaban a que uno de los posibles pasajeros era Flávio Bolsonaro, aunque esa información no fue confirmada.

La Justicia brasileña le prohibió salir del país

El senador del Partido Liberal quedó bajo una restricción judicial que le impide abandonar Brasil y lo obliga a entregar sus pasaportes.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades financieras.

Bolsonaro cuestionó públicamente la resolución y aseguró que no tenía intenciones de abandonar el país.

La situación se produjo apenas un día después de su derrota en el balotaje presidencial frente a Lula da Silva.

El Gobierno argentino negó que haya ingresado al país

Ante las versiones sobre una posible fuga, la Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado oficial en el que aseguró que no existe constancia del ingreso del senador brasileño.

El organismo explicó que se realizaron controles sobre la aeronave y su tripulación a raíz de la repercusión pública del caso.

Tras las verificaciones, las autoridades determinaron que la documentación de la empresa aérea estaba en regla y que ningún plan de vuelo incluía a la familia Bolsonaro.

La Policía Federal brasileña continúa analizando la información disponible para determinar si existió un intento de salida irregular del país.

Por el momento, no hay confirmación oficial de que Flávio Bolsonaro haya cruzado la frontera argentina ni abordado la aeronave investigada.