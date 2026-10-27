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Un camión de bomberos chocó contra la ex cárcel de Caseros y dejó al menos 10 heridos | El Diario de San Luis

Accidente vial

Un camión de bomberos chocó contra la ex cárcel de Caseros y dejó al menos 10 heridos

La autobomba se dirigía a combatir un incendio cuando colisionó con un colectivo de la línea 28 y un auto particular en el barrio porteño de Parque Patricios. Tres bomberos quedaron atrapados y debieron ser rescatados. Los heridos fueron asistidos y trasladados a distintos hospitales.
Por Tomas Álvarez
Nacional

Un fuerte choque se produjo este martes por la mañana en el barrio porteño de Parque Patricios, cuando un camión de bomberos que se dirigía a atender un incendio colisionó con otros vehículos y terminó incrustado contra el frente de la ex cárcel de Caseros. El siniestro dejó al menos diez personas heridas.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Caseros y la calle Pichincha. Según las primeras informaciones, además de la autobomba estuvieron involucrados un colectivo de la línea 28 y un automóvil particular. Tras el impacto, el vehículo de emergencia terminó contra la estructura del antiguo complejo penitenciario.

La violencia del choque dejó a tres bomberos atrapados en la cabina del camión. Los equipos de rescate lograron liberarlos y desplegaron un operativo para asistir a todas las personas afectadas.

En el lugar trabajaron efectivos del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, con la participación de distintas dotaciones especializadas. El despliegue de emergencia se concentró en la zona del cruce, mientras se realizaban las tareas de asistencia y rescate.

De acuerdo con el parte médico inicial, diez personas recibieron atención y ninguna presentaba lesiones de gravedad. Un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital Penna con traumatismos de cráneo, aunque sin pérdida de conocimiento.

Otros ocho heridos fueron derivados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Piñero. Entre ellos se encontraban seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y una persona que viajaba en el automóvil particular.

La autobomba pertenece al cuartel Parque Patricios II y se dirigía a un incendio en la calle Bulnes, que posteriormente fue extinguido. Las circunstancias que provocaron la colisión aún debían establecerse.

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