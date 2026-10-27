Un camión de bomberos chocó contra la ex cárcel de Caseros y dejó al menos 10 heridos

Un fuerte choque se produjo este martes por la mañana en el barrio porteño de Parque Patricios, cuando un camión de bomberos que se dirigía a atender un incendio colisionó con otros vehículos y terminó incrustado contra el frente de la ex cárcel de Caseros. El siniestro dejó al menos diez personas heridas.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Caseros y la calle Pichincha. Según las primeras informaciones, además de la autobomba estuvieron involucrados un colectivo de la línea 28 y un automóvil particular. Tras el impacto, el vehículo de emergencia terminó contra la estructura del antiguo complejo penitenciario.

La violencia del choque dejó a tres bomberos atrapados en la cabina del camión. Los equipos de rescate lograron liberarlos y desplegaron un operativo para asistir a todas las personas afectadas.

En el lugar trabajaron efectivos del SAME, Bomberos y la Policía de la Ciudad, con la participación de distintas dotaciones especializadas. El despliegue de emergencia se concentró en la zona del cruce, mientras se realizaban las tareas de asistencia y rescate.

De acuerdo con el parte médico inicial, diez personas recibieron atención y ninguna presentaba lesiones de gravedad. Un hombre y una mujer fueron trasladados al Hospital Penna con traumatismos de cráneo, aunque sin pérdida de conocimiento.

Otros ocho heridos fueron derivados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Piñero. Entre ellos se encontraban seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y una persona que viajaba en el automóvil particular.

La autobomba pertenece al cuartel Parque Patricios II y se dirigía a un incendio en la calle Bulnes, que posteriormente fue extinguido. Las circunstancias que provocaron la colisión aún debían establecerse.