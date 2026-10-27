La lluvia marca el martes en San Luis y la máxima llegará a 19 grados

La lluvia volvió a ser protagonista este martes en San Luis, con precipitaciones registradas desde la madrugada y un pronóstico que mantiene la inestabilidad durante buena parte de la jornada.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó un día con cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, especialmente durante la mañana en las regiones centro y norte de la provincia.

Las condiciones comenzarían a mejorar de manera progresiva durante la tarde, aunque no se descartan períodos de inestabilidad y tormentas aisladas.

Los registros de la red provincial mostraban durante la mañana temperaturas de 13,9 grados en la ciudad de San Luis y 12,3 en Villa Mercedes, mientras otras localidades presentaban valores similares.

Un martes gris y con lluvias

Según el pronóstico, las precipitaciones podrán aparecer de forma intermitente y con diferente intensidad según la zona.

La REM había anticipado desde el comienzo de la semana un nuevo período de inestabilidad para la provincia, con lluvias aisladas y condiciones variables durante los últimos días de octubre.

Para este martes, la temperatura mínima promedio fue estimada en 10 grados, aunque gran parte de las localidades comenzaron el día con registros superiores.

La máxima provincial rondaría los 19 grados, por lo que se espera un ambiente templado pese al cielo cubierto y las precipitaciones.

El tiempo mejoraría por la tarde

El pronóstico señala que las lluvias tendrán mayor presencia durante la madrugada y la mañana.

Hacia la tarde podrían producirse mejoramientos temporarios y una disminución progresiva de la nubosidad, aunque la inestabilidad seguirá presente.

El viento será de direcciones variables, con velocidades de entre 6 y 18 kilómetros por hora.

En sectores donde se desarrollen tormentas podrían registrarse ráfagas de mayor intensidad.

La provincia atraviesa así otro tramo de tiempo inestable después de varios días con nubosidad y precipitaciones intermitentes. La evolución de las lluvias durante las próximas horas determinará cuánto se extenderá la mejora prevista para la segunda mitad de este martes.