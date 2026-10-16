San Luis cierra la semana con nubes y anticipa un domingo con lluvias y tormentas

San Luis llega al final de una semana marcada por el cielo gris y la humedad, y aunque este viernes comenzará una mejora en buena parte de la provincia, las condiciones inestables todavía no se despedirán por completo.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó para hoy una jornada con poca variación térmica, cielo parcialmente nublado a nublado y algunas neblinas durante la mañana, especialmente en sectores serranos.

Las probabilidades de lluvias o chaparrones aislados quedarán concentradas principalmente en el norte provincial y algunos sectores de la región centro.

La temperatura mínima promedio rondará los 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C, configurando una tarde algo más agradable después de varios días frescos.

El viento llegará desde el cuadrante este con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora, acompañado por algunas ráfagas aisladas en las regiones central y este.

El sábado seguirá algo inestable

El comienzo del fin de semana no mostrará grandes cambios.

Para el sábado 17, la REM prevé una jornada parcialmente nublada y con baja probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas en el norte de San Luis.

Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin modificaciones, con una mínima cercana a los 7°C y una máxima de 19°C.

El viento continuará soplando desde el sector este.

Lluvias y tormentas para el Día de la Madre

El domingo 18, Día de la Madre, volverá a aumentar la inestabilidad.

El cielo estará entre mayormente nublado y nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia.

A diferencia de los días anteriores, se espera un leve ascenso térmico: la mínima será de aproximadamente 8°C y la máxima podría alcanzar los 21°C.

El viento seguirá predominando desde el sector este.

La inestabilidad podría continuar el lunes

El comienzo de la próxima semana tampoco mostraría una mejora definitiva.

Para el lunes, el organismo provincial anticipa otra jornada inestable, con cielo parcialmente nublado a nublado, temperaturas de entre 9°C y 20°C y viento del noreste, con posibilidad de algunas ráfagas fuertes.

Así, San Luis dejará atrás una semana de tiempo gris con una mejora apenas parcial. El viernes y el sábado ofrecerán algunos períodos más estables, pero el domingo volverá a concentrar las mayores probabilidades de lluvia y tormentas.