Después de varios días marcados por la inestabilidad, San Luis tendrá este jueves una jornada con mejores condiciones meteorológicas y un leve aumento de las temperaturas.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el cielo permanecerá mayormente despejado durante buena parte del día.

Por momentos podría presentarse alguna cobertura nubosa parcial y no se descartan precipitaciones aisladas, aunque la probabilidad será baja.

Las temperaturas mínimas rondarán los 13°C, mientras que las máximas alcanzarán los 28°C en promedio provincial.

El principal factor a tener en cuenta será el viento.

La REM anticipó viento del sector norte con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora.

En el noroeste provincial, especialmente hacia el mediodía, podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

El jueves marcará así una mejora respecto de las últimas jornadas, aunque la presencia de viento intenso y la posibilidad de algún chaparrón aislado mantendrán condiciones variables en algunos sectores de la provincia.