San Luis transitará un fin de semana largo con temperaturas templadas y condiciones meteorológicas cambiantes, según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

Para este viernes se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio provincial, especialmente durante las primeras horas del día.

La humedad también favorecerá la formación de bancos de niebla y neblinas matinales en distintos sectores.

A partir del mediodía, la nubosidad comenzará a disminuir y las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y 26°C de máxima, mientras que el viento soplará desde el sureste con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

Sábado con más inestabilidad

El sábado 21 continuará el tiempo inestable y se espera un leve descenso de las temperaturas.

La jornada comenzará mayormente nublada, con posibilidad de precipitaciones principalmente sobre el norte y centro provincial.

Con el correr de las horas, la inestabilidad podría extenderse hacia el sur y ganar intensidad durante la noche.

Las mínimas rondarán los 13°C y las máximas los 24°C.

El domingo mejora

Para el domingo 22, la REM anticipó una jornada con mejores condiciones generales.

La mañana será fresca, aunque las temperaturas subirán durante el día hasta alcanzar una máxima cercana a los 27°C.

El cielo pasará de mayormente despejado a parcialmente nublado y el viento del sureste podría presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El lunes vuelve la chance de lluvias

El lunes 23, feriado, volverá la inestabilidad en parte de la provincia.

El cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias y tormentas principalmente sobre la mitad norte.

Las temperaturas se moverán entre los 15°C de mínima y 26°C de máxima, con viento variable del cuadrante sureste.

El panorama para el fin de semana largo será así variable: lluvias e inestabilidad entre viernes y sábado, una mejora más marcada el domingo y nuevas chances de precipitaciones hacia el lunes.