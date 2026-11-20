Los bonos argentinos continúan operando en terreno negativo este viernes 20 de noviembre en Wall Street, en una jornada marcada por la debilidad de los títulos soberanos y la preocupación por la evolución del riesgo país.

La persistencia de las bajas refleja la cautela de los inversores frente a los activos argentinos y representa un nuevo desafío para las expectativas de recuperación financiera del país.

El riesgo país superó los 1.000 puntos

De acuerdo con los datos publicados por MDZ, el riesgo país alcanzó los 1.038 puntos básicos, con una suba diaria del 11%, y marcó un nuevo máximo en lo que va del año.

En Wall Street, los bonos Globales registraron pérdidas de hasta el 2,2%, con caídas destacadas en los títulos Global 2035 y Global 2041.

La tendencia negativa también se trasladó al mercado accionario argentino. El índice S&P Merval retrocedió un 2,2%, mientras que Transportadora de Gas del Sur encabezó las bajas entre las principales empresas, con una pérdida del 3,4%.

Por su parte, en el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cotizaba a $1.790 para la venta en el Banco Nación.

El deterioro de los bonos y la escalada del riesgo país se producen en un contexto de incertidumbre en los mercados internacionales, al que se suman factores económicos locales.