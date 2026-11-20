El dólar oficial abre este viernes 20 de noviembre a $1.585 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En paralelo, el dólar blue comienza la jornada en $1.640, manteniéndose por encima de la cotización minorista oficial.

La diferencia entre ambas referencias alcanza así los 55 pesos en la punta vendedora.

El movimiento del mercado informal vuelve a concentrar parte de la atención, especialmente después de las últimas ruedas de subas.

Durante la jornada también se seguirá de cerca la evolución del dólar MEP y del contado con liquidación, dos referencias financieras que suelen acompañar los movimientos del mercado.

El comportamiento de las distintas cotizaciones permitirá medir si la brecha entre el oficial y los dólares alternativos se mantiene estable o vuelve a ampliarse.

Como ocurre habitualmente, los valores pueden modificarse a lo largo de la rueda, tanto en el mercado oficial como en el informal y financiero.