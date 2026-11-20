El Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó este jueves la Ordenanza Tarifaria 2027, que establece los valores de tasas, contribuciones y servicios municipales que regirán desde el próximo 1° de enero.

La iniciativa del Ejecutivo encabezado por Gastón Hissa obtuvo nueve votos a favor del bloque Por San Luis y cinco en contra del Justicialismo.

Uno de los principales cambios será la actualización de la Unidad Monetaria Municipal (UMM), que pasará de $147,47 a $155,57 durante el primer trimestre de 2027. Posteriormente, se ajustará cada tres meses según la inflación provincial.

Descuentos para vecinos y comerciantes

La normativa establece una bonificación del 10% para quienes tengan sus obligaciones municipales al día al 31 de octubre de 2026. A ese beneficio podrá sumarse otro 10% por el pago anual anticipado hasta el 15 de febrero de 2027.

En el sector comercial, los monotributistas cumplidores accederán a una reducción del 33% en la contribución correspondiente, mientras que para los responsables inscriptos se contempla una disminución del 40% en la alícuota general.

Además, durante un año quedarán exentos los sellados de habilitaciones, renovaciones y bajas comerciales, entre otros trámites.

Cambios en agua potable y acarreo de vehículos

La ordenanza también incorpora reducciones en determinados cargos del servicio de agua potable, especialmente para usuarios de la zona tributaria 2.

En cuanto al acarreo de vehículos, se establecerán tarifas diferenciadas según el tipo de rodado. Las motocicletas pagarán $9.489,77 y los automóviles $44.181,88, frente al valor único actual de $54.068.

Quienes retiren sus vehículos dentro de las primeras 72 horas tendrán un descuento del 50% en el acarreo y no abonarán estadía.

Desde el oficialismo destacaron que las modificaciones buscan aliviar la carga tributaria y sostener los servicios municipales. Por su parte, el bloque justicialista manifestó reparos sobre distintos aspectos de la iniciativa y votó en contra.