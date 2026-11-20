Las fuertes lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes provocaron un desprendimiento de rocas en las sierras de San Luis, que obligó a cortar el tránsito en el camino que une Nogolí con Río Grande.

Según informó la Comisaría Distrito 45° de Nogolí, el material rocoso cayó sobre la carpeta asfáltica de la ruta provincial 9, generando una obstrucción parcial que representa un riesgo para los automovilistas.

Ante esta situación, la Policía dispuso un corte preventivo a la altura del ingreso al Hotel Paso de los Cóndores, con el objetivo de evitar accidentes.

La medida afecta a uno de los recorridos serranos de la provincia, caracterizado por sus curvas y pendientes, donde las precipitaciones intensas pueden favorecer el desprendimiento de piedras desde las laderas.

Hasta el momento no se informó un horario para la reapertura del camino. Por ese motivo, se recomienda a los conductores evitar el sector afectado, respetar las indicaciones policiales y consultar el estado de la ruta antes de viajar.

El corte se mantenía vigente al momento de difundirse la información, mientras las autoridades advertían sobre los riesgos que presentan las condiciones del camino.