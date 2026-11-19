La localidad de Carpintería dio un paso importante en materia de infraestructura energética con la inauguración de una nueva red de gas natural que permitirá conectar a 125 domicilios. El acto fue encabezado este jueves por el gobernador Claudio Poggi, quien destacó el impacto que tendrá la obra en la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos comprendieron la vinculación de la red local con el Gasoducto de la Costa mediante una conexión de acero, la construcción de una planta reguladora de presión y la instalación de 15.664,30 metros de cañerías de polietileno de media presión.

La planta cuenta con una capacidad de regulación de 4.500 metros cúbicos por hora y cumple una función central para adecuar la presión del suministro antes de distribuirlo por las redes domiciliarias.

Además, se ejecutaron los servicios integrales para 125 domicilios, una infraestructura que permitirá incorporar nuevos usuarios al sistema y que también fue proyectada para posibilitar futuras ampliaciones de la cobertura.

La intervención forma parte del plan de extensión del gas natural en la Costa de los Comechingones, una región que cuenta con el gasoducto troncal construido durante la primera gestión de Poggi, pero que requiere completar las redes urbanas para que el suministro llegue efectivamente a los hogares.

En ese contexto, la inauguración en Carpintería se suma a los trabajos realizados en La Punilla y a la próxima puesta en funcionamiento de la red de Cortaderas, prevista para fines de este año.

Durante la jornada, el Gobernador también anunció en Papagayos el llamado a licitación para construir una nueva red que permitirá abastecer inicialmente a 221 familias. El proyecto contempla una planta reguladora y más de ocho kilómetros de cañerías, con una inversión superior a los $2.270 millones.

De acuerdo con el cronograma provincial, luego de Papagayos está previsto avanzar con las obras en Villa Larca, Villa del Carmen y Los Molles, con el objetivo de extender progresivamente el servicio a las localidades de la Costa de los Comechingones.