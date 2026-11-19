El Gobierno de San Luis inauguró este jueves las obras de renovación de la rotonda que conecta la ruta nacional N°8 con la avenida Circunvalación, en Villa Mercedes, un punto estratégico para la circulación vehicular del corredor bioceánico.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por el intendente Maximiliano Frontera y autoridades provinciales.

La intervención surgió ante la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en un sector de intenso tránsito, donde se registraban frecuentes accidentes, especialmente durante las horas nocturnas.

Poggi destacó la importancia de recuperar la infraestructura vial y cumplir con los compromisos asumidos, tanto para proteger la vida de los conductores como para favorecer el transporte de la producción provincial.

Las mejoras realizadas

Renovación integral del sistema de iluminación con tecnología LED y protección antivandálica.

Reconstrucción de las losas de hormigón.

Instalación de barandas metálicas de protección.

Demarcación horizontal con material de alta reflectividad.

Colocación de señalización vertical en todos los accesos.

Los trabajos estuvieron a cargo de Vialidad Provincial y se completaron en un plazo de 90 días.