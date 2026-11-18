El Gobierno de San Luis informó que los participantes de los programas ‘Mi Próximo Paso’ (MiPro) y ‘Mi Primer Emprendimiento’ (MiPre) deberán completar obligatoriamente las tres capacitaciones previstas para noviembre.

Las primeras dos clases ya están disponibles en la plataforma virtual. La jornada inaugural estuvo a cargo del gobernador Claudio Poggi, mientras que la segunda abordó herramientas de investigación de mercado.

Este sábado 21 de noviembre se habilitará la tercera capacitación.

La subdirectora de Capacitación y Desarrollo de Cultura Emprendedora, María Antonieta Gil Vergés, explicó que los participantes deberán visualizar los videos, consultar el material de estudio y avanzar en la formulación de sus proyectos con el asesoramiento de los mentores asignados.

Un requisito indispensable para acceder a los beneficios

Quienes no completen esta instancia antes del lunes 30 de noviembre no podrán continuar con las capacitaciones de diciembre ni acceder posteriormente al financiamiento.

La exigencia también alcanza a quienes aspiran a recibir la beca de capacitación de $250.000 mensuales durante ocho meses, prevista en el programa ‘Mi Primer Emprendimiento’.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 2664-452000 (interno 3197) o escribir a [email protected]