Este miércoles 18 de noviembre, el Gobierno provincial continuará con la presentación de Sanluiseña, la aplicación digital que busca fortalecer los comercios de cercanía e impulsar el consumo local.

Los equipos del ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable recorrerán distintas localidades para brindar asesoramiento, responder consultas y acompañar a los comerciantes interesados en adherirse a la plataforma.

A través de esta herramienta, los beneficiarios del programa ‘Mi Primer Emprendimiento’ que no cuentan con ingresos formales recibirán sus becas de $250.000, que podrán utilizar en los establecimientos adheridos.

El cronograma para este miércoles

San Luis capital: Centro de Atención al Vecino (CAV) del barrio Félix Bogado y calle Eusebio Acosta, entre Rosales y Orlando de Luca. De 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Villa Mercedes: plaza Sarmiento, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Quines: plaza Lafinur, de 9:00 a 13:00.

Luján: de 17:00 a 21:00.

Anchorena: plaza principal, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Una herramienta para fortalecer el comercio local

La iniciativa forma parte de las políticas de promoción de la cultura emprendedora impulsadas por el gobernador Claudio Poggi, que buscan acompañar a quienes comienzan a desarrollar sus proyectos productivos.

El objetivo es generar un circuito económico que beneficie tanto a los emprendedores como a los pequeños comerciantes, incentive el consumo de cercanía y permita que los recursos destinados a las becas circulen dentro de la provincia