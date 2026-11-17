La Cámara de Senadores de San Luis aprobó este martes la Ley Impositiva 2027, que establece la política tributaria provincial para el próximo año y contempla medidas de alivio fiscal para las familias, los comerciantes, los emprendedores y el sector industrial.

Durante el debate legislativo, el senador Adolfo Castro Luna destacó que el equilibrio fiscal alcanzado por la gestión provincial permite reducir impuestos y sostener beneficios, pese a la caída de los recursos provenientes de la coparticipación nacional.

Los principales beneficios impositivos para 2027

Automotor: reducción del 20% de las alícuotas y exención para los modelos 2011 y anteriores.

Vehículos eléctricos e híbridos: bonificación del 25% sobre las alícuotas.

Inmobiliario y Automotor: descuentos del 30% para quienes estén al día y del 40% para quienes tampoco registren otras deudas provinciales exigibles.

Pago anual de contado: descuento adicional de hasta el 30%.

Ingresos Brutos: ampliación de las escalas de facturación para que más pymes accedan a alícuotas reducidas.

Emprendedores: alícuota especial del 0,50% para beneficiarios de “Mi Primer Emprendimiento” y “Mi Próximo Paso”.

Industrias: exención de Ingresos Brutos para las actividades alcanzadas por el RIPEE.

Menos burocracia y estímulos al sector privado

La legislación también contempla beneficios para productores ganaderos, inversiones en energías renovables y determinados créditos destinados a viviendas familiares y proyectos productivos.

Además, mantiene los beneficios impositivos para jubilados, pensionados, docentes, excombatientes de Malvinas y hogares con personas con discapacidad.

Otro aspecto destacado es la simplificación administrativa. La Provincia reducirá a 370 las tasas administrativas, frente a las 733 que existían durante la gestión anterior.

Con la aprobación de la Ley Impositiva 2027, el Gobierno provincial busca fortalecer la inversión privada, incentivar la generación de empleo y premiar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.